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7 мая 21, 11:54
В новом фильме Супермен будет темнокожим
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Создатели также ищут черного режиссера и сценариста.
Западные СМИ сообщают, что в следующем фильме о Супермене главная роль достанется темнокожему актеру. Пока не известно, кто именно сыграет культового супергероя — многие делали ставку на звезду «Черной пантеры» Майкла Б. Джордана, но сам он опроверг эту информацию. Теперь же ходят слухи, что создатели ленты отдадут роль протагониста малоизвестному актеру.

Темнокожими также будут режиссер и сценарист нового фильма. Сообщается, что сценарием займется Та-Нехиси Коутс — автор книг и комиксов, создавший мир Ваканды для Marvel. Кандидатов на пост режиссера у Warner Bros. несколько: по данным The Hollywood Reporter, это Стивен Кейпл — младший («Крид-2»), Джастин Диллард («Чужак»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»), Барри Дженкинс («Лунный свет») и Шака Кинг («Иуда и черный мессия», получивший два «Оскара»). Весьма вероятно, что кто-то из них также займет режиссерское кресло в перезапуске «Блэйда».

Темнокожий Супермен впервые появится на экранах, но в комиксах DC уже есть такой персонаж — герой из альтернативной вселенной Кальвин Эллис, представленный в 2009 году. Автор комикса признался, что на создание черного супергероя его вдохновил Барак Обама, поэтому в обычной жизни Эллис — президент США. 

Источник: https://glavcom.ua/
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