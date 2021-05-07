Хоррор «Тихое место 2» обзавелся финальным трейлером

Ролик опубликован на Youtube-канале студии Paramount.





По сюжету, выжившие члены семьи Эббот отправляются во внешний мир на поиски других уцелевших. Их по-прежнему везде поджидают захватившие мир монстры, реагирующие нападением на малейший звук. Однако оказывается, что это не единственная опасность на их пути.





Вышел также дублированный ролик для украинского проката. Его опубликовала компания B&H Film Distribution Company, которая занимается дистрибуцией картины в Украине.





В сиквеле вновь сыграют Эмили Блант и юные актеры Ноа Джуп и Милли Симмондс. К ним присоединятся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри. Изначально ожидалось, что «Тихое место 2» выйдет еще весной 2020 года, но после нескольких переносов из-за пандемии коронавируса сейчас премьера запланирована на 27 мая.



