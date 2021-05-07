Блейк Лайвли сыграет убийцу в экранизации комиксов

Сценарий будущего фильма подготовит обладательница премии Американской Киноакадемии Диабло Коуди.





Утверждается, что создатели первоисточника черпали вдохновение в рекламе 50-х годов прошлого века, поэтому действие происходит именно в тот период. В центре сюжета идеальная по меркам этого исторического периода домохозяйка, которая ведет тайную жизнь наемной убийцы.





Комикс впервые попал на полки магазинов в 2015 году и даже получил премию Эйснера за лучшую ограниченную серию в 2016 году. Сроки работ над проектом пока неизвестны.





Отметим, что это будет первый фильм с участием Лайвли после довольно долгого перерыва. В 2020 году сообщалось, что актриса собирается сниматься в постапокалиптическом триллере "Dark Days at the Magna Carta", который намеревался снимать постановщик фантастических фильмов "Ночь в музее" и "Живая сталь" Шон Леви. Однако с тех пор никаких новых сведений по поводу этого проекта так и не поступало.



