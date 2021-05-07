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Новости кино
7 мая 21, 12:25
Блейк Лайвли сыграет убийцу в экранизации комиксов
Блейк Лайвли
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Супруга актера Райана Рейнольдса Блейк Лайвли исполнит главную роль в экранизации комиксов компании Dark Horse Comics под названием "Lady Killer".
Сценарий будущего фильма подготовит обладательница премии Американской Киноакадемии Диабло Коуди.

Утверждается, что создатели первоисточника черпали вдохновение в рекламе 50-х годов прошлого века, поэтому действие происходит именно в тот период. В центре сюжета идеальная по меркам этого исторического периода домохозяйка, которая ведет тайную жизнь наемной убийцы.

Комикс впервые попал на полки магазинов в 2015 году и даже получил премию Эйснера за лучшую ограниченную серию в 2016 году. Сроки работ над проектом пока неизвестны.

Отметим, что это будет первый фильм с участием Лайвли после довольно долгого перерыва. В 2020 году сообщалось, что актриса собирается сниматься в постапокалиптическом триллере "Dark Days at the Magna Carta", который намеревался снимать постановщик фантастических фильмов "Ночь в музее" и "Живая сталь" Шон Леви. Однако с тех пор никаких новых сведений по поводу этого проекта так и не поступало.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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