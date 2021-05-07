Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.49
USD
27.76
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
7 мая 21, 12:27
Фантастический триллер с Марком Уолбергом снят с проката
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киностудия Paramount Pictures приняла решение снять с проката фантастический триллер под названием "Бесконечность", главную роль в котором исполнил Марк Уолберг.
Вместо этого картина будет эксклюзивно представлена собственным потоковым сервисом компании.

Напомним, что изначально планировалось выпустить фильм в августе 2020 года, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса нового типа. Релиз был перенесен на май 2021 года, а затем и на сентябрь. Постановщиком выступил Антуан Фукуа, создатель боевика "Великий уравнитель".

В основе сценария "Бесконечности" роман под названием "The Reincarnationist Papers", изданный в 2009 году. Сюжет строится вокруг группы практически бессмертных людей, которые обладают способностью перевоплощаться. Чтобы одолеть коварного злодея, они вынуждены положиться на человека, страдающего шизофренией. Главному герою предстоит понять, что все его видения на самом деле являются воспоминаниями о прошлых жизнях.

Помимо Уолберга, в картине снимались Дилан О`Брайэн, Чиветел Эджиофор, Руперт Френд и другие известные голливудские актеры.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Дата премьеры "Паранормального явления 7"
Режиссер "Ла-Ла Ленд" снимет драму с Брэдом Питтом
Студия Paramount выбрала режиссера нового "Звездного пути"
Дебютный тизер фильма ужасов "Тихое место 2" (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Блейк Лайвли сыграет убийцу в экранизации комиксов
noimageХоррор «Тихое место 2» обзавелся финальным трейлером
noimageВ новом фильме Супермен будет темнокожим
Лента новостей