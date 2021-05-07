Фантастический триллер с Марком Уолбергом снят с проката

Вместо этого картина будет эксклюзивно представлена собственным потоковым сервисом компании.





Напомним, что изначально планировалось выпустить фильм в августе 2020 года, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса нового типа. Релиз был перенесен на май 2021 года, а затем и на сентябрь. Постановщиком выступил Антуан Фукуа, создатель боевика "Великий уравнитель".





В основе сценария "Бесконечности" роман под названием "The Reincarnationist Papers", изданный в 2009 году. Сюжет строится вокруг группы практически бессмертных людей, которые обладают способностью перевоплощаться. Чтобы одолеть коварного злодея, они вынуждены положиться на человека, страдающего шизофренией. Главному герою предстоит понять, что все его видения на самом деле являются воспоминаниями о прошлых жизнях.





Помимо Уолберга, в картине снимались Дилан О`Брайэн, Чиветел Эджиофор, Руперт Френд и другие известные голливудские актеры.



