Новый эпизод "Паранормального явления" выйдет на Paramount+

Глава студии Боб Бэйкиш рассказал, что случится это даже раньше задуманного. Фанаты успеют посмотреть фильм уже в 2021 году.





Постановкой картины занимается Уильям Юбэнк, снявший фантастический триллер "Под водой".





Новая лента скорее всего не будет продолжать старую сюжетную линию, а станет "неожиданной модификацией", как утверждают информированные источники. Однако история может быть связана с общим демоном Тоби.





Сценарий для "Паранормального явления" написал Кристофер Лэндон, который ранее уже работал над франшизой.





Функции продюсеров выполняют Джейсон Блум и Орен Пели.



