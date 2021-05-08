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8 мая 21, 13:14
Новый эпизод "Паранормального явления" выйдет на Paramount+
Глава студии Боб Бэйкиш рассказал, что случится это даже раньше задуманного. Фанаты успеют посмотреть фильм уже в 2021 году.
Постановкой картины занимается Уильям Юбэнк, снявший фантастический триллер "Под водой".
Новая лента скорее всего не будет продолжать старую сюжетную линию, а станет "неожиданной модификацией", как утверждают информированные источники. Однако история может быть связана с общим демоном Тоби.
Сценарий для "Паранормального явления" написал Кристофер Лэндон, который ранее уже работал над франшизой.
Функции продюсеров выполняют Джейсон Блум и Орен Пели.
Источник: https://showdream.org/