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8 мая 21, 13:14
Новый эпизод "Паранормального явления" выйдет на Paramount+
Паранормальное явление
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Новая часть популярного ужастика "Паранормальное явление" обойдет стороной прокат, но выйдет на потоковом сервисе от Paramount.
Глава студии Боб Бэйкиш рассказал, что случится это даже раньше задуманного. Фанаты успеют посмотреть фильм уже в 2021 году.

Постановкой картины занимается Уильям Юбэнк, снявший фантастический триллер "Под водой".

Новая лента скорее всего не будет продолжать старую сюжетную линию, а станет "неожиданной модификацией", как утверждают информированные источники. Однако история может быть связана с общим демоном Тоби.

Сценарий для "Паранормального явления" написал Кристофер Лэндон, который ранее уже работал над франшизой.

Функции продюсеров выполняют Джейсон Блум и Орен Пели.

Источник: https://showdream.org/
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