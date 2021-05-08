7 интересных и стильных кинолент

Предлагаем тебе посмотреть этим вечером следующие 7 фильмов.





Мы подобрали для тебя список кинолент, которые непременно сделают твой вечер приятным.





Возглавляет наш список картина 2015 года "Агенты А.Н.К.Л." ("The Man from U.N.C.L.E.") режиссера Гая Ричи.





Не влюбиться в этот фильм просто невозможно, ведь события разворачиваются в стильных 60-х, а главные роли исполняют Генри Кавилл, Арми Хаммер и Алисия Викандер. Эта история о шпионах, которые выполняют общую задачу, но часто поддаются эмоциям.





Следом идет шпионский триллер 2017 года "Взрывная блондинка" ("Atomic Blonde"), где в главной роли очаровательная Шарлиз Терон. Главная цель героини - разоблачить двойного агента и узнать, на чьей стороне справедливость.





Замыкает тройку криминальная комедия 2019 года "Джентельмены" ("The Gentlemen") с интересными персонажами, к стилю которых обязательно надо присмотреться. Да сюжет однозначно стоит твоего внимания.





Интересные приключенческие фильмы на вечер:





"Агенты А.Н.К.Л." ("The Man from U.N.C.L.E.");

"Взрывная блондинка" ("Atomic Blonde");

"Джентельмены" ("The Gentlemen");

"Лига выдающихся джентльменов" ("The League of Extraordinary Gentlemen");

"007: Координаты "Скайфолл" ("Skyfall");

"Баллада Бастера Скраггса" ("The Ballad of Buster Scruggs");

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" ("Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn").



