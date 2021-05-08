Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
8 мая 21, 13:33
7 интересных и стильных кинолент
кино
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ничто так лучше не отвлекает от будничных проблем и негатива, как классный приключенческий фильм с захватывающим сюжетом, яркими персонажами и их стильными костюмами.
Предлагаем тебе посмотреть этим вечером следующие 7 фильмов.

Мы подобрали для тебя список  кинолент, которые непременно сделают твой вечер приятным.

Возглавляет наш список картина 2015 года "Агенты А.Н.К.Л." ("The Man from U.N.C.L.E.") режиссера Гая Ричи.

Не влюбиться в этот фильм просто невозможно, ведь события разворачиваются в стильных 60-х, а главные роли исполняют Генри Кавилл, Арми Хаммер и Алисия Викандер. Эта история о шпионах, которые выполняют общую задачу, но часто поддаются эмоциям.

Следом идет шпионский триллер 2017 года "Взрывная блондинка" ("Atomic Blonde"), где в главной роли очаровательная Шарлиз Терон. Главная цель героини - разоблачить двойного агента и узнать, на чьей стороне справедливость.

Замыкает тройку криминальная комедия 2019 года "Джентельмены" ("The Gentlemen") с интересными персонажами, к стилю которых обязательно надо присмотреться. Да сюжет однозначно стоит твоего внимания.

Интересные приключенческие фильмы на вечер:

"Агенты А.Н.К.Л." ("The Man from U.N.C.L.E.");
"Взрывная блондинка" ("Atomic Blonde");
"Джентельмены" ("The Gentlemen");
"Лига выдающихся джентльменов" ("The League of Extraordinary Gentlemen");
"007: Координаты "Скайфолл" ("Skyfall");
"Баллада Бастера Скраггса" ("The Ballad of Buster Scruggs");
"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" ("Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn").

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Что посмотреть в кино с 11 марта
МакДжи снимет сериал по мотивам фильма Джеймса Кэмерона
Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле кинокомикса «Шазам»
Кэри Фукунага экранизирует комикс «Токийский призрак»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джон Дэвид Вашингтон сыграет в фильме "Настоящая любовь"
noimageMarvel назвала даты своих премьер на два года вперед
noimageНовый эпизод "Паранормального явления" выйдет на Paramount+
Лента новостей