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8 мая 21, 13:35
Marvel назвала даты своих премьер на два года вперед
Главные роли в новой картине исполняют голливудские кинозвезды - Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.
Анджелина Джоли играет воительницу Тену, которая создает из космической энергии оружие. Сальма Хайек предстала в образе духовного лидера Вечных Аджак, а Ричард Мэдден испонялет роль Икариса - героя со сверхчеловеческой силой.
"Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи", - отметили в Marvel.
В описании видео говорится, что мировая премьера фильма запланирована на 28 октября текущего года. А также представлено расписание всех остальных премьер.
Черная вдова - 7 июля 2021 года;
Шан-Чи и легенда десяти колец - 1 сентября 2021 года;
Человек-паук: нет пути домой - 16 декабря 2021 года;
Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия - 23 марта 2022 года;
Тор: Любовь и гром - 5 мая 2022 года;
Черная пантера: Ваканда навсегда - 7 июля 2022 года;
The Marvels - 10 ноября 2022 года;
Человек-муравей и Оса: Квантомания - 17 февраля 2023 года
Стражи Галактики: Часть 3 - 5 мая 2023 года.
Источник: https://kinoafisha.ua/