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8 мая 21, 13:35
Marvel назвала даты своих премьер на два года вперед
Marvel Studios
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Киновселенная представила трейлере своих премьер под названием Увидимся в кино на канале Marvel в Youtube.
Главные роли в новой картине исполняют голливудские кинозвезды - Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.

Анджелина Джоли играет воительницу Тену, которая создает из космической энергии оружие. Сальма Хайек предстала в образе духовного лидера Вечных Аджак, а Ричард Мэдден испонялет роль Икариса - героя со сверхчеловеческой силой.

"Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи", - отметили в Marvel.

В описании видео говорится, что мировая премьера фильма запланирована на 28 октября текущего года. А также представлено расписание всех остальных премьер.

Черная вдова - 7 июля 2021 года;
Шан-Чи и легенда десяти колец - 1 сентября 2021 года;
Человек-паук: нет пути домой - 16 декабря 2021 года;
Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия - 23 марта 2022 года;
Тор: Любовь и гром - 5 мая 2022 года;
Черная пантера: Ваканда навсегда - 7 июля 2022 года;
The Marvels - 10 ноября 2022 года;
Человек-муравей и Оса: Квантомания - 17 февраля 2023 года
Стражи Галактики: Часть 3 - 5 мая 2023 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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