Marvel назвала даты своих премьер на два года вперед

Главные роли в новой картине исполняют голливудские кинозвезды - Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.





Анджелина Джоли играет воительницу Тену, которая создает из космической энергии оружие. Сальма Хайек предстала в образе духовного лидера Вечных Аджак, а Ричард Мэдден испонялет роль Икариса - героя со сверхчеловеческой силой.





"Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи", - отметили в Marvel.





В описании видео говорится, что мировая премьера фильма запланирована на 28 октября текущего года. А также представлено расписание всех остальных премьер.





Черная вдова - 7 июля 2021 года;

Шан-Чи и легенда десяти колец - 1 сентября 2021 года;

Человек-паук: нет пути домой - 16 декабря 2021 года;

Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия - 23 марта 2022 года;

Тор: Любовь и гром - 5 мая 2022 года;

Черная пантера: Ваканда навсегда - 7 июля 2022 года;

The Marvels - 10 ноября 2022 года;

Человек-муравей и Оса: Квантомания - 17 февраля 2023 года

Стражи Галактики: Часть 3 - 5 мая 2023 года.



