Джон Дэвид Вашингтон сыграет в фильме "Настоящая любовь"

Поставит фильм британец Гарет Эдвардс ("Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Годзилла").





"Настоящую любовь" профинансирует студия New Regency. Сюжет фильма держится в секрете — известно лишь, что действие развернётся в недалёком будущем. Эдвардс также написал сценарий проекта — впервые со времён своего дебюта, постапокалптического триллера "Монстры".





В 2020-м, помимо "Довода", Вашингтон снялся в чёрно-белой драме Netflix "Малкольм и Мари" на пару с Зендеей. Недавно он закончил съёмки в безымянной комедии Дэвида О. Расселла, где коллегами актёра выступили Кристиан Бэйл, Марго Робби и Аня Тэйлор-Джой.



