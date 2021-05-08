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8 мая 21, 13:38
Джон Дэвид Вашингтон сыграет в фильме "Настоящая любовь"
Джон Дэвид Вашингтон
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Звезда "Довода" Джон Дэвид Вашингтон получил главную роль в научно-фантастической ленте "Настоящая любовь" (True Love).
Поставит фильм британец Гарет Эдвардс ("Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Годзилла").

"Настоящую любовь" профинансирует студия New Regency. Сюжет фильма держится в секрете — известно лишь, что действие развернётся в недалёком будущем. Эдвардс также написал сценарий проекта — впервые со времён своего дебюта, постапокалптического триллера "Монстры".

В 2020-м, помимо "Довода", Вашингтон снялся в чёрно-белой драме Netflix "Малкольм и Мари" на пару с Зендеей. Недавно он закончил съёмки в безымянной комедии Дэвида О. Расселла, где коллегами актёра выступили Кристиан Бэйл, Марго Робби и Аня Тэйлор-Джой.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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