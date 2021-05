Скончалась актриса из "Санта-Барбары" Тони Китэйн

Умерла американская актриса и модель Тони Китэйн, которая сыграла Лиз ДиНаполи в сериале "Санта-Барбара", а также была женой фронтмена Whitesnake Дэвида Кавердэйла и позировала для клипов этой группы (Here I Go Again, Is This Love, Still of the Night, The Deeper the Love). Ей было 59 лет, а 5 августа актриса должна была праздновать юбилей. О утрате сообщили ее дочери: 28-летняя Уинтер и 22-летняя Рейн. При этом они отказались назвать причину смерти, передает TMZ.

- С болью и печалью сообщаем о смерти нашей мамы, - заявили Уинтер и Рейн. - Мы просто хотим поблагодарить всех вас, ее поклонников и друзей, за то, что вы всегда ее так ​​поддерживали и любили. Вы ежедневно давали ей стимул жить. Мы скучаем по ней и любим ее, и мы знаем, что ее наследие будет жить вечно, - считают дочери актрисы.

Тони Китэйн родилась в Сан-Диего в 1961 году в еврейской семье. В детстве занималась гимнастикой и балетом. После школы уехала в Лос-Анджелес со своим возлюбленным-рокером Роббинсом Кросби, который впоследствии стал гитаристом и автором песен группы RATT. Их роман начался в старших классах. Впоследствии позировала для обложек двух первых альбомов группы RATT (в 1983 и 1984 году). Также снялась в крпе группы на песню Back for More.

Сыграла Дяниру в "Удивительных странствиях Геракла" и снималась в фильмах "Мальчишник", "Колдовская доска". Участвовала в шоу "Женаты… с детьми", "Сайнфелд", C.S.I.

С 1997 по 2002 годы была замужем за бейсболистом Чаком Финли. В этом браке родились двое детей. С 1989 по 1991 годы состояла в браке с Дэвидом Кавердэйлом.