Фанатам «Ходячих мертвецов» не придется прощаться с Ниганом

Оказывается, тот факт, что «Ходячие мертвецы» подходят к концу, вовсе не означает, что история Нигана тоже будет завершена.





Персонаж Моргана вполне может вернуться либо в одном из полнометражных фильмов по вселенной «Ходячих мертвецов», либо даже получить собственный спин-офф.





После того, как в расширенном финале десятого сезона «Ходячих» раскрыли трагическую историю любви Нигана и его жены Люсиль, продюсеры отметили возросший интерес зрителей к антагонисту.





В результате руководство AMC задумалось о том, чтобы посвятить Нигану спин-офф, показывающий предысторию персонажа – до того, как он существенно попортил жизнь Рику Граймсу и его группе выживших. Сам Джеффри Дин Морган тоже подтвердил, что посвященный Нигану спин-офф «совершенно точно обсуждался» в кулуарах AMC.





Впрочем, пока «Ходячие» выходят на финишную прямую с одиннадцатым, последним сезоном, премьера которого состоится этим летом, судьба Нигана находится в «подвешенном» состоянии.





«Я живу с семьей «Ходячих» в Джорджии по семь-восемь месяцев в году, а потом еще парочку месяцев вместе с Норманом Ридусом езжу по пресс-ивентам по всему миру.





Конечно, я буду скучать по этой части моей жизни, – поделился Морган в интервью CinePOP. – Так что мы еще посмотрим. Это будет конец для Нигана, каким мы его знаем в «Ходячих мертвецов», но, быть может, мы увидим Нигана где-нибудь еще. Может, в кинотеатрах, может, снова на ТВ».





Постоянным членом каста Джеффри Дин Морган стал в 2016 году – когда его Ниган незабываемым и весьма кровавым образом дебютировал в финале шестого сезона.





«Мы обсуждаем самые разные варианты для Нигана. Никуда он не уйдет, мне кажется».



