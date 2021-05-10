Netflix разрывает сотрудничество с Золотым глобусом

Глава стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос объявил, что компания разрывает отношения с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), которая присуждает "глобусы", до тех пор, пока в ней не произойдут значительные изменения. Актриса Скарлетт Йоханссон тоже присоединилась к протестующим организациям.





Звезда "Мстителей" заявила, что не участвует в конференциях кинопремии из-за сексизма, передает segodnya.ua.





"Считается, что актеры, продвигающие свои фильмы, должны участвовать в наградном сезоне, посещая пресс-конференции и церемонии. В прошлом это было равносильно столкновению с сексистскими вопросами и замечаниями, граничащими с сексуальными домогательствами, – сказала Йоханссон. – Именно поэтому я уже много лет не участвую в этих конференциях. HFPA — это организация, которую легитимизировали люди вроде Харви Вайнштейна, чтобы добиться признания со стороны Академии, и киноиндустрия последовала их примеру".





Скарлетт добавила, что если внутри HFPA не примут фундаментальную реформу, то она готова отречься от этой организации.





6 мая в HFPA проголосовали за реорганизацию, 75 членов из 86 поддержали идею, но, как пишут СМИ, никаких конкретных изменений не было предложено.





Что не так с HFPA?





В феврале издание Los Angeles Times выпустило расследование, в котором рассказывалось о коррупции внутри премии "Золотой глобус". HFPA обвинили в подкупе, в том, что организация далеко не всегда выбирает номинантов по их кинематографической ценности.





Например, сериал Netflix "Эмили в Париже" получил две номинации, несмотря на негативные отзывы критиков, а годом ранее члены HFPA посетили съемки сериала во Франции, где студия разместила их в пятизвездочных отелях, где проживание стоит от 1400 долларов за ночь.



