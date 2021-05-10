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10 мая 21, 12:31
Новый сериал Скажені сусіди от создателей Скаженого весілля
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FILM.UA Group и 1 + 1 media работают над первым собственным оригинальным сериалом «бешеные соседи» для платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
«Всех людей создал Бог, и только соседей – дьявол!»- под таким слоганом выйдет новый комедийный сериал «Скажені сусіди» по мотивам самой успешной кинотрилогии «Безумная свадьба».

Проект сериала «Скажені сусіди» стал одним из победителей второго питчинга патриотических фильмов от Минкульта и получил финансирование в размере 900 450 грн.

Сюжет и актеры «Скажених сусідів»

По-прежнему в киновселенной «Скаженого весілля» зрителей будут ждать уже знакомые персонажи и новые герои франшизы. Напомним, в последней части кинофраншизы сыграли:

Катерина Файн – невеста Рада Алькарес;
Вячеслав Хостикоев – жених Захар Середюк;
Игорь Крикунов – цыганский барон, отец невесты;
Назар Заднепровский – отец жениха Василий Середюк;
Полина Василиса – Екатерина Середюк;
Джимми Воха-Воха – муж Екатерины Франсуа;
Юрий Горбунов – тамада;
Леся Самаева – Галина Середюк;
Александр Кобзарь – сосед Тарас;
Вера Кобзарь – соседка Оксана;
Инна Приходько – соседка Оля;
Арам Арзуманян – сосед Ашот;
Потап – священник;
Алексей Завгородний – священник;
Олег Винник – певец.



На этот раз история Василия Середюка и его семьи будет посвящена «мирному времени»: не в экстремальных условиях бесконечных свадеб, а обычной будничной жизни. Однако, вряд ли эту жизнь можно назвать спокойной, – отмечают создатели сериала.

Как отмечают авторы проекта, в зрительской заинтересованности будущим сериалом нет сомнений, ведь кинотрилогию, ставшую его основой, можно с полным правом назвать самым успешным украинским кинопроектом последних лет.

Новый проект будет состоять из 24 эпизодов продолжительностью по 25 минут каждый.

Создание первого Original сериала для Киевстар ТВ и, в принципе, шаг навстречу изготовлению собственного качественного контента – это то, о чем мы давно мечтали, и о чем, без преувеличений, мечтают миллионы украинцев, – рассказал Павел Рыбак, руководитель проекта Киевстар ТВ со стороны 1 + 1 media.

Для FILM.UA участие в создании первого Original сериала Киевстар ТВ на основе нашей «скаженої» франшизы – это еще один шаг на пути комплексного развития украинского аудиовизуального рынка, мы считаем своим стратегическим приоритетом, – комментирует CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.

Точная дата выхода сериала «Скажені сусіди» пока неизвестна, как и сроки съема.

Источник: https://newsyou.info/
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