Новый сериал Скажені сусіди от создателей Скаженого весілля

«Всех людей создал Бог, и только соседей – дьявол!»- под таким слоганом выйдет новый комедийный сериал «Скажені сусіди» по мотивам самой успешной кинотрилогии «Безумная свадьба».





Проект сериала «Скажені сусіди» стал одним из победителей второго питчинга патриотических фильмов от Минкульта и получил финансирование в размере 900 450 грн.





Сюжет и актеры «Скажених сусідів»





По-прежнему в киновселенной «Скаженого весілля» зрителей будут ждать уже знакомые персонажи и новые герои франшизы. Напомним, в последней части кинофраншизы сыграли:





Катерина Файн – невеста Рада Алькарес;

Вячеслав Хостикоев – жених Захар Середюк;

Игорь Крикунов – цыганский барон, отец невесты;

Назар Заднепровский – отец жениха Василий Середюк;

Полина Василиса – Екатерина Середюк;

Джимми Воха-Воха – муж Екатерины Франсуа;

Юрий Горбунов – тамада;

Леся Самаева – Галина Середюк;

Александр Кобзарь – сосед Тарас;

Вера Кобзарь – соседка Оксана;

Инна Приходько – соседка Оля;

Арам Арзуманян – сосед Ашот;

Потап – священник;

Алексей Завгородний – священник;

Олег Винник – певец.













На этот раз история Василия Середюка и его семьи будет посвящена «мирному времени»: не в экстремальных условиях бесконечных свадеб, а обычной будничной жизни. Однако, вряд ли эту жизнь можно назвать спокойной, – отмечают создатели сериала.





Как отмечают авторы проекта, в зрительской заинтересованности будущим сериалом нет сомнений, ведь кинотрилогию, ставшую его основой, можно с полным правом назвать самым успешным украинским кинопроектом последних лет.





Новый проект будет состоять из 24 эпизодов продолжительностью по 25 минут каждый.





Создание первого Original сериала для Киевстар ТВ и, в принципе, шаг навстречу изготовлению собственного качественного контента – это то, о чем мы давно мечтали, и о чем, без преувеличений, мечтают миллионы украинцев, – рассказал Павел Рыбак, руководитель проекта Киевстар ТВ со стороны 1 + 1 media.





Для FILM.UA участие в создании первого Original сериала Киевстар ТВ на основе нашей «скаженої» франшизы – это еще один шаг на пути комплексного развития украинского аудиовизуального рынка, мы считаем своим стратегическим приоритетом, – комментирует CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.





Точная дата выхода сериала «Скажені сусіди» пока неизвестна, как и сроки съема.



