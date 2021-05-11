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11 мая 21, 11:46
Первый украинский трейлер фильма "Веном 2" (ВИДЕО)
Веном 2
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Кинокомпания Sony Pictures представила первый трейлер блокбастера "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях.
В украинской версии фильм получил название "Веном 2: Карнаж".

Согласно сюжету, журналисту Эдди Броку (Том Харди), который стал носителем инопланетного симбиота, предстоит столкнуться со злодеем Клетусом Кэседи (Вуди Харрельсон). Главный антагонист этой истории делит свое тело с внеземным паразитом Карнажем.

Режиссером картины выступил Энди Серкис. На больших экранах в Украине "Веном 2" ожидается уже 16 сентября.


Источник: https://apostrophe.ua/
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