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11 мая 21, 11:46
Первый украинский трейлер фильма "Веном 2" (ВИДЕО)
В украинской версии фильм получил название "Веном 2: Карнаж".
Согласно сюжету, журналисту Эдди Броку (Том Харди), который стал носителем инопланетного симбиота, предстоит столкнуться со злодеем Клетусом Кэседи (Вуди Харрельсон). Главный антагонист этой истории делит свое тело с внеземным паразитом Карнажем.
Режиссером картины выступил Энди Серкис. На больших экранах в Украине "Веном 2" ожидается уже 16 сентября.
Источник: https://apostrophe.ua/