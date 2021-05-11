Первый украинский трейлер фильма "Веном 2" (ВИДЕО)

В украинской версии фильм получил название "Веном 2: Карнаж".





Согласно сюжету, журналисту Эдди Броку (Том Харди), который стал носителем инопланетного симбиота, предстоит столкнуться со злодеем Клетусом Кэседи (Вуди Харрельсон). Главный антагонист этой истории делит свое тело с внеземным паразитом Карнажем.





Режиссером картины выступил Энди Серкис. На больших экранах в Украине "Веном 2" ожидается уже 16 сентября.



