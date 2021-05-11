NBC не будет транслировать «Золотой глобус-2022»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), которая проводит церемонию премии «Золотой глобус», подверглась жесткой критике в последние месяцы из-за «отсутствия расового разнообразия среди членов жюри и различные этические проблемы».





HFPA 10 мая объявила график реформ относительно своего членства. «Независимо от даты следующего эфира " Золотого глобуса ", внедрение трансформационных изменений как можно быстрее - и максимально продумано - остается главным приоритетом для нашей организации. Мы приглашаем наших партнеров для совместной работы с нами над системной реформой, которая уже давно назрела, как в нашей организации, так и в отрасли в целом », - сказали в Ассоциации.





В NBC сообщили, что транслировать «Золотой глобус» в январе 2023, если HFPA выполнит свой план.





«Мы продолжаем верить, что HFPA серьезно настроена по содержательных реформ. Однако изменения такого масштаба требуют времени и усилий, и мы уверены, что Ассоциации требуется время, чтобы все сделать правильно », - сказал представитель NBC.





В последние дни голливудские звезды, среди которых Дэвид Оелово, Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон, и компании Netflix, Amazon и WarnerMedia заявили, что не будут сотрудничать с HFPA. В частности, стриминговий сервис Netflix не будет выдвигать свои фильмы и сериалы на ее премию «Золотой глобус», потому что обеспокоен тем, что среди членов HFPA форуме нет темнокожих. В номинациях последней премии «Золотой глобус» Netflix доминировал, шесть его проектов одержали победу (среди них сериал «Корона», «Ход королевы»).



