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11 мая 21, 11:52
NBC не будет транслировать «Золотой глобус-2022»
Золотой глобус 2018
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Телекомпания NBC 10 мая сообщила, что не будет транслировать премию «Золотой глобус» в 2022 году.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), которая проводит церемонию премии «Золотой глобус», подверглась жесткой критике в последние месяцы из-за «отсутствия расового разнообразия среди членов жюри и различные этические проблемы».

HFPA 10 мая объявила график реформ относительно своего членства. «Независимо от даты следующего эфира " Золотого глобуса ", внедрение трансформационных изменений как можно быстрее - и максимально продумано - остается главным приоритетом для нашей организации. Мы приглашаем наших партнеров для совместной работы с нами над системной реформой, которая уже давно назрела, как в нашей организации, так и в отрасли в целом », - сказали в Ассоциации.

В NBC сообщили, что транслировать «Золотой глобус» в январе 2023, если HFPA выполнит свой план.

«Мы продолжаем верить, что HFPA серьезно настроена по содержательных реформ. Однако изменения такого масштаба требуют времени и усилий, и мы уверены, что Ассоциации требуется время, чтобы все сделать правильно », - сказал представитель NBC.

В последние дни голливудские звезды, среди которых Дэвид Оелово, Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон, и компании Netflix, Amazon и WarnerMedia заявили, что не будут сотрудничать с HFPA. В частности, стриминговий сервис Netflix не будет выдвигать свои фильмы и сериалы на ее премию «Золотой глобус», потому что обеспокоен тем, что среди членов HFPA форуме нет темнокожих. В номинациях последней премии «Золотой глобус» Netflix доминировал, шесть его проектов одержали победу (среди них сериал «Корона», «Ход королевы»). 

Источник: http://broadcast.net.ua/
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