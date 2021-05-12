Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
12 мая 21, 12:18
NETFLIX объявил дату выхода продолжения сериала «Люпен»
сериал
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
И выпустил новый трейлер.
Поклонники приключений известного французского джентльмена-грабителя могут начинать радоваться, так как Netflix объявил дату выхода второго сезона сериала «Люпен». Вновь Омара Си в роли известного воришки мы увидим на экране 11 июня 2021 года.

Вторая часть состоит из пяти эпизодов, в которых Ассану, то есть Арсену Люпену, придется искать своего сына, попавшего в руки Хуберта Пеллегрини. Компанию Омару Си на экране составили такие актеры, как Херв Пьер, Николь Гарсиа, Клотильда Эм, Людивин Санье, Антуан Гуи, Ширин Бутелла и Суфьян Герраб.

Сериал «Люпен» снят Джорджем Кей и Франсуа Узаном, пять эпизодов которого вышли 8 января 2021 года на телеканале Netflix. Главный герой создан на основе известного персонажа книг Мориса Леблана — Арсена Люпена.


Источник: https://likein.ua/
Ещё по теме:
Кейт Уинслет в трейлере сериала «Мейр из Исттауна» (ВИДЕО)
Премьера нового трейлера сериала "Локи" (ВИДЕО)
Трейлер сериала «Берег москитов» с Джастином Теру
Трейлер документального фильма о Чедвике Боузмене
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эмили Блант отправится мстить на Средний Запад
noimageЭдвард Нортон сыграет в сиквеле детектива "Достать ножи"
noimageПодборка самых ожидаемых премьер мая
Лента новостей