NETFLIX объявил дату выхода продолжения сериала «Люпен»

Поклонники приключений известного французского джентльмена-грабителя могут начинать радоваться, так как Netflix объявил дату выхода второго сезона сериала «Люпен». Вновь Омара Си в роли известного воришки мы увидим на экране 11 июня 2021 года.





Вторая часть состоит из пяти эпизодов, в которых Ассану, то есть Арсену Люпену, придется искать своего сына, попавшего в руки Хуберта Пеллегрини. Компанию Омару Си на экране составили такие актеры, как Херв Пьер, Николь Гарсиа, Клотильда Эм, Людивин Санье, Антуан Гуи, Ширин Бутелла и Суфьян Герраб.





Сериал «Люпен» снят Джорджем Кей и Франсуа Узаном, пять эпизодов которого вышли 8 января 2021 года на телеканале Netflix. Главный герой создан на основе известного персонажа книг Мориса Леблана — Арсена Люпена.



