Подборка самых ожидаемых премьер мая

Так, Гай Ричи представил свой новый боевик со Стетемом, а режиссер Крейг Гиллеспи почти дождался премьеры своей комедийной драмы "Круэлла" с Эммой Стоун. Мы выбрали самые долгожданные и рейтинговые фильмы, которые выйдут на большие экраны в мае.





1. Тот, кто желает моей смерти





Рейтинг IMDb: 6.5





Премьера: 6 мая





Драматический триллер от Тэйлора Шеридана расскажет о Ханне и мальчике Конноре, которые встречаются волей судьбы. Так, подросток оказался единственным свидетелем жестокого убийства и теперь вынужден скрываться от киллеров в диких лесах. Вместе с женщиной-спасателем они бегут от убийц и лесного пожара. Стоит добавить, что в главной роли снялась Анджелина Джоли.





2. Гнев человеческий





Рейтинг IMDb: 7.5





Премьера: 13 мая





Экшн-триллер "Гнев человеческий" от режиссера фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" Гая Ричи. В главной роли Джейсон Стэтем. Его коллегами стали Джош Хартнетт, Скотт Иствуд и Холт МакКаллани. По сюжету, мистер Эйч устраивается на работу сотрудником инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, чтобы отомстить грабителям за смерть сына.





3. Звездный рубеж





Рейтинг IMDb: 2.5





Премьера: 13 мая





Такой низкий рейтинг только воодушевляет посмотреть этот новый научно-фантастический боевик с Брюссом Уиллисом. По сюжету, человечество внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни во время колонизации планет в 2524 году. Семь космических спецназовцев решают первыми нанести удар по обнаруженной инопланетной цивилизации.





4. Тихое место 2





Рейтинг IMDb: 7.5





Премьера: 27 мая





"Тихое место 2" является продолжением одноименной ленты, вышедшей на экраны в 2018 году. Картина имела оглушительный кассовый успех, собрав в прокате $340 млн. События будут продолжаться в мире из первой части. Уцелевшим придется побороться за выживание с существами, которые охотятся исключительно на звуки.





5. Круэлла





Рейтинг IMDb – нет голосов





Премьера: 27 мая





Наряды для этого фильма создавала оскароносная Дженни Беван – одна из самых знаменитых художников по костюмам. Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов в самый разгар панк-революции. Начинающий дизайнер Эстелла знакомится с местной иконой моды Баронессой фон Хельман, после чего главная героиня превращается в безжалостную Круэллу и меняет не только свои невзрачные наряды, но и взгляды на жизнь.



