Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
12 мая 21, 12:44
Эдвард Нортон сыграет в сиквеле детектива "Достать ножи"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актерский состав продолжения наделавшего много шума детектива "Достать ножи" пополнился.
Одну из ключевых ролей согласился исполнить трехкратный номинант на премию Американской Киноакадемии Эдвард Нортон. Естественно, персонаж, которого ему предстоит сыграть, пока не называется, так как создатели сиквела держат сюжет в строгом секрете.

Ранее было объявлено, что во второй части намерен сниматься Дэйв Батиста, который ранее уже сотрудничал с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом. Последний вновь вернется к образу детектива, распутывающего дело со многими неизвестными.

Съемки сиквела пройдут летом 2021 года в Греции. Как и в случае с первой частью, для создания второй режиссер Райан Джонсон планирует привлечь внушительный актерский состав. Вероятнее всего, фильм будет представлен зрителям потоковым сервисом Netflix в 2022 году.

Напомним, что стриминг выложил астрономическую сумму за право на создание двух продолжений. Инвестиции оценивались в 450 миллионов долларов. По неподтвержденным пока официально данным, Дэниел Крэйг может заработать около 100 миллионов долларов за участие в проекте.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Роберт де Ниро и Эдвард Нортон сыграют в триллере
Эдвард Нортон не получит роль в фильме "Мстители"
Эдварда Нортона в «Мстителях» заменит Марк Руффало
Мальчик с девочкой дружил
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эмили Блант отправится мстить на Средний Запад
noimageПодборка самых ожидаемых премьер мая
noimageNETFLIX объявил дату выхода продолжения сериала «Люпен»
Лента новостей