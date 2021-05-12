Эмили Блант отправится мстить на Средний Запад

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Чэск Спенсер ("Сумерки. Сага. Новолуние") также получил главную роль в драматическом сериале режиссера Хьюго Блика ("Благородная женщина").





Среди других исполнителей ролей Рейф Сполл ("Ритуал"), Том Хьюз ("Дьявол в деталях"), Стивен Ри ("Двойник"), Валери Пахнер ("Тайная жизнь"), Тоби Джонс ("Сосны"), Киаран Хиндс ("Террор"), Стив Уолл, Малкольм Сторри, Никола МакОлиффи, Суле Рими и Кристиан Солимено.





Действие сериала "Англичанка" (перевод "Новости Кино"), съемки которого начались в Испании, происходит на Среднем Западе в 1890 году. В центре сюжета – приехавшая в этот неспокойный край англичанка Корнелия Лок (Блант), чтобы отомстить человеку, которого она считает виновным в смерти ее сына. Корнелия на своем пути встречает бывшего разведчика кавалерии, индейца племени павни Илая Уиппа (Чэск Спенсер), с которым они объединяют усилия, обнаружив общий интерес. Истории, связывающей их, нужно положить конец любой ценой, если они хотят выжить.





"Возможность снять вестерн с Эмили Блант и таким мощным актерским составом настолько восхитительна, что я все еще думаю, не является ли это одним из тех странных снов, которые мы все видели во время изоляции", - сказал в своем заявлении Блик. - Если нет, то захватывающий, романтический, эпический ковбойский роман выйдет уже в следующем году".



