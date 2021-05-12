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12 мая 21, 12:47
Эмили Блант отправится мстить на Средний Запад
Эмили Блант
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Эмили Блант готова сесть в седло и возглавить "энергичный эпический вестерн" "The English", который снимут канал BBC и Amazon Studios.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Чэск Спенсер ("Сумерки. Сага. Новолуние") также получил главную роль в драматическом сериале режиссера Хьюго Блика ("Благородная женщина").

Среди других исполнителей ролей Рейф Сполл ("Ритуал"), Том Хьюз ("Дьявол в деталях"), Стивен Ри ("Двойник"), Валери Пахнер ("Тайная жизнь"), Тоби Джонс ("Сосны"), Киаран Хиндс ("Террор"), Стив Уолл, Малкольм Сторри, Никола МакОлиффи, Суле Рими и Кристиан Солимено.

Действие сериала "Англичанка" (перевод "Новости Кино"), съемки которого начались в Испании, происходит на Среднем Западе в 1890 году. В центре сюжета – приехавшая в этот неспокойный край англичанка Корнелия Лок (Блант), чтобы отомстить человеку, которого она считает виновным в смерти ее сына. Корнелия на своем пути встречает бывшего разведчика кавалерии, индейца племени павни Илая Уиппа (Чэск Спенсер), с которым они объединяют усилия, обнаружив общий интерес. Истории, связывающей их, нужно положить конец любой ценой, если они хотят выжить.

"Возможность снять вестерн с Эмили Блант и таким мощным актерским составом настолько восхитительна, что я все еще думаю, не является ли это одним из тех странных снов, которые мы все видели во время изоляции", - сказал в своем заявлении Блик. - Если нет, то захватывающий, романтический, эпический ковбойский роман выйдет уже в следующем году".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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