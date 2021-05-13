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13 мая 21, 11:52
Apple представит "Макбета" с Дензелом Вашингтоном
Дензел Вашингтон
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Компания Apple приобрела права на демонстрацию очередной экранизации знаменитого произведения Уильяма Шекспира "Макбет", в которой главную роль исполнил Дензел Вашингтон.
Фильм, режиссером которого выступил Джоэл Коэн, будет представлен зрителям стримингом Apple TV+.

Вероятнее всего, это приобретение было сделано в расчете на следующий наградной сезон. В картине также снимались обладательница премии Американской Киноакадемии Фрэнсис МакДорманд, которой досталась партия амбициозной супруги Макбета, и Брендан Глисон.

В одном из интервью МакДорманд так описала этот проект: "Я думаю, что в адаптации Джоэла очень важно то, что мы не называем ее "Макбетом". Мы называем это "Трагедией Макбета", и это ключевое отличие. В этой версии мы акцентируем внимание на возрасте персонажей, у нас Макбеты старше. И Дензел, и я старше, чем те, кого часто называют Макбетами. У нас постменопауза, мы уже вышли из детородного возраста. Так что это оказывает влияние на их стремление получить корону. Я думаю, что самое важное различие заключается в том, что это их последний шанс на славу".

Ожидается, что финальный вариант картины будет черно-белым. Точная дата премьеры пока не называется.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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