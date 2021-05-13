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13 мая 21, 11:54
Новая "Пила" получила "гнилой" рейтинг
На момент публикации этой заметки он достигал всего 54 процентов. Учитывались около четырех десятков отзывов.
"Игра окончена", - гласило лаконичное резюме автора издания The Guardian Бенджамина Ли.
""Спираль" жертвует развлекательной составляющей ради мнимой респектабельности и в процессе не достигает ни того, ни другого", - полагает Уилльям Бибиани из The Wrap.
"Это пустая имитация популярной серии, неспособная удовлетворить основные визуальные и повествовательные ожидания. Это также плохой фильм в целом, который пытается рассказать социально значимую историю, с которой он, похоже, не знает что делать", - отметил Сиддхант Адлаха из IGN.
"Новый спин-офф больше похож на криминальный триллер, чем на фильм ужасов, он сохраняет свои печально известные ловушки, добавляя неуклюжие социальные ссылки", - полагает Мэтт Голдберг из Collider.
"Старая добрая "Пила" наверняка переворачивается в своей могиле", - отметил автор Slash Film Крис Евангелиста.
Источник: https://www.kinonews.ru/