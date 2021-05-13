Новая "Пила" получила "гнилой" рейтинг

На момент публикации этой заметки он достигал всего 54 процентов. Учитывались около четырех десятков отзывов.





"Игра окончена", - гласило лаконичное резюме автора издания The Guardian Бенджамина Ли.





""Спираль" жертвует развлекательной составляющей ради мнимой респектабельности и в процессе не достигает ни того, ни другого", - полагает Уилльям Бибиани из The Wrap.





"Это пустая имитация популярной серии, неспособная удовлетворить основные визуальные и повествовательные ожидания. Это также плохой фильм в целом, который пытается рассказать социально значимую историю, с которой он, похоже, не знает что делать", - отметил Сиддхант Адлаха из IGN.





"Новый спин-офф больше похож на криминальный триллер, чем на фильм ужасов, он сохраняет свои печально известные ловушки, добавляя неуклюжие социальные ссылки", - полагает Мэтт Голдберг из Collider.





"Старая добрая "Пила" наверняка переворачивается в своей могиле", - отметил автор Slash Film Крис Евангелиста.



