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13 мая 21, 11:56
Армию мертвецов оценили выше Лиги справедливости
Армия мертвецов
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Фильм "Армия мертвецов", который снял режиссер Зак Снайдер получил в целом положительные оценки западных кинокритиков.
На момент публикации данной заметки его рейтинг в системе портала Rotten Tomatoes, основанный на четырех десятках отзывов, составлял 79 процентов. Таким образом. он оказался выше, чем у другого проекта режиссера - экранизации комиксов "Лига справедливости Зака Снайдера".

"У фильма достаточно хорошая формула, с задатками солидного поп-аттракциона, а это в основном то, что обычно и поставляет Снайдер", - отметил автор Rolling Stone Остин Коллинз.

"Это очень типичная для Зака Снайдера постановка: громоздкая, но захватывающая, купающаяся в жестокости, полная неестественных диалогов, нелепого фансервиса (привет, Cranberries) и политического подтекста всех видов", - написал Джастин Чанг из Los Angeles Times.

"Хотя это лучший фильм, снятый Снайдером со времен его последних Мертвецов, он постоянно намекает, что работа могла бы быть более удовлетворительного качества", - полагает Алонсо Дюралде из The Wrap.

"В "Армии мертвецов" есть определенная забава, но это бессмысленная, уродливая забава, о которой вы, просыпаясь на следующий день, вспоминаете с сожалением. Если подумать, это похоже на поездку в Лас-Вегас", - подчеркнул Крис Евангелиста из Slash Film.

"Энергия и изобретательность, демонстрируемые здесь на всех уровнях, не говоря уже о юморе, делают "Армию мертвецов" эпическим дебютом франшизы", - полагает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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