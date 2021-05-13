Армию мертвецов оценили выше Лиги справедливости

На момент публикации данной заметки его рейтинг в системе портала Rotten Tomatoes, основанный на четырех десятках отзывов, составлял 79 процентов. Таким образом. он оказался выше, чем у другого проекта режиссера - экранизации комиксов "Лига справедливости Зака Снайдера".





"У фильма достаточно хорошая формула, с задатками солидного поп-аттракциона, а это в основном то, что обычно и поставляет Снайдер", - отметил автор Rolling Stone Остин Коллинз.





"Это очень типичная для Зака Снайдера постановка: громоздкая, но захватывающая, купающаяся в жестокости, полная неестественных диалогов, нелепого фансервиса (привет, Cranberries) и политического подтекста всех видов", - написал Джастин Чанг из Los Angeles Times.





"Хотя это лучший фильм, снятый Снайдером со времен его последних Мертвецов, он постоянно намекает, что работа могла бы быть более удовлетворительного качества", - полагает Алонсо Дюралде из The Wrap.





"В "Армии мертвецов" есть определенная забава, но это бессмысленная, уродливая забава, о которой вы, просыпаясь на следующий день, вспоминаете с сожалением. Если подумать, это похоже на поездку в Лас-Вегас", - подчеркнул Крис Евангелиста из Slash Film.





"Энергия и изобретательность, демонстрируемые здесь на всех уровнях, не говоря уже о юморе, делают "Армию мертвецов" эпическим дебютом франшизы", - полагает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.



