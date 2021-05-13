Идрис Эльба сыграет в боевике режиссера «Тайлера Рейка»

Главную в будущем экшн-фильме сыграет Идрис Эльба, а режиссерское кресло займет постановщик «Тайлера Рейка» Сэм Харгрейв. Эльба и Харгрейв также выступят в качестве продюсеров картины, производством займется компания Dark Horse Entertainment.





Главный герой истории, чудом выжив после выстрела в голову, пытается выяснить, кто и за что хочет отправить его на тот свет. Протагонисту нужно остановить наемного убийцу и успеть вернуться домой к Рождеству, чтобы встретить праздник с сыном.





Студия рассматривает проект как потенциальную франшизу для Эльбы с героем типа Джона Уика. При этом фильм, если верить инсайдерам, будет выдержан в духе культовых рождественских боевиков 80-х — «Крепкого орешка» и «Смертельного оружия».





Эльбу в ближайшее время можно будет увидеть в новом «Отряде самоубийц».



