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13 мая 21, 11:58
Идрис Эльба сыграет в боевике режиссера «Тайлера Рейка»
Идрис Эльба
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Студия Warner Bros. за $1 миллион приобрела сценарий Тайлера Марчеки «Stay Frosty».
Главную в будущем экшн-фильме сыграет Идрис Эльба, а режиссерское кресло займет постановщик «Тайлера Рейка» Сэм Харгрейв. Эльба и Харгрейв также выступят в качестве продюсеров картины, производством займется компания Dark Horse Entertainment.

Главный герой истории, чудом выжив после выстрела в голову, пытается выяснить, кто и за что хочет отправить его на тот свет. Протагонисту нужно остановить наемного убийцу и успеть вернуться домой к Рождеству, чтобы встретить праздник с сыном.

Студия рассматривает проект как потенциальную франшизу для Эльбы с героем типа Джона Уика. При этом фильм, если верить инсайдерам, будет выдержан в духе культовых рождественских боевиков 80-х — «Крепкого орешка» и «Смертельного оружия».

Эльбу в ближайшее время можно будет увидеть в новом «Отряде самоубийц».

Источник: https://www.kinomania.ru/
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