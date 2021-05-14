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14 мая 21, 12:59
"Гнев человеческий" Гая Ричи уже в кинотеатрах Украины
Гнев человеческий
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"Гнев человеческий" – загадочный экшн-триллер режиссера "Джентльменов" Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. И, наконец, украинские зрители одними из первых в мире могут посмотреть самую ожидаемую ленту на экранах кинотеатров.
Съемочный процесс "Гнева человеческого" Гай Ричи успел закончить до 2020 года, то есть до начала пандемии и локдауна. Поэтому интернет был полон слухов, когда же состоится долгожданная премьера. Первой датой был январь 2021 года, но из-за закрытых кинотеатров в крупных американских городах и новой волны эпидемии в Европе релиз перенесли. 13 мая, – состоялась премьера экшн-триллера "Гнев человеческий".

Сюжет фильма "Гнев человеческий"

Действие триллера происходит в Лос-Анджелесе, где по улицам города инкассаторы перевозят миллионы долларов и становятся добычей для искусных грабителей, которые работают, как слаженный механизм. Официальный синопсис сообщает, что фильм строится вокруг Хилла – загадочного и холодного на вид британского джентльмена, внутри которого пылает жажда правосудия.

Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика и исполнителей серии многомиллионных ограблений, которые охватили "Город Ангелов". В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий,– шла речь в описании к ленте.

К сценарию "Гнева человеческого", как и в большинстве своих работ, Гай Ричи самостоятельно приложил руку, поработав над текстом со своим соавтором и сопродюсером Айваном Аткинсоном, с которым они год назад с успехом выпустили "Джентльменов", ставших самым кассовым фильмом британского режиссера в Украине.

По словам Ричи, на этот раз он решил снять по-настоящему брутальный экшн-триллер, который не только устроит адреналиновую погоню, но и заставит зрителей задуматься.

Я понял, что это идеальный сюжет для нашего с Джейсоном воссоединения. История, в которой неизбежно насилие, грубость, агрессия, но также и тема греха, мести, осознания правды перед самим собой. В основе нашего фильма – очень мощная история,
– рассказал Гай Ричи.

Актерский состав фильма "Гнев человеческий"
Джейсон Стэйтем;
Скотт Иствуд;
Джош Хартнетт;
Холт МакКэллани;
Эдди Марсан;
Лаз Алонсо.

Впервые за 15 лет Гай Ричи написал главную роль именно для Джейсона Стэйтема. Ему досталась роль загадочного персонажа Хилла, который перевернет весь Лос-Анджелес в поисках невероятно профессиональных, расчетливых и жестоких грабителей.

Особое название фильма. "Гнев человеческий" – бесспорно, название с прямой ссылкой к Библии, а точнее – к посланию Иакова. Но, учитывая жанр фильма, это скорее красивая иллюзия. Сначала, публике стало известно о фильме Cash Track, то есть "Инкассаторский грузовик", однако настоящий британский денди Гай Ричи сменил название в пользу куда более звучного. И, исходя из того, что фильм позиционируется как история про грабеж, месть, противостояние, "Гнев человеческий" стал идеальным вариантом.

Гай Ричи впервые снимал фильм в Лос-Анджелесе. Несмотря на всю обширную фильмографию и сотрудничество с крупнейшими американскими студиями Warner Bros. и Disney.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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