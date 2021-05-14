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14 мая 21, 13:01
В первом тизере спецэпизода «Друзей» появилась дата выхода
Друзья
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Дополнительный эпизод сериала «Друзья», которого фанаты ждут уже более года, наконец получил дату выхода.
Как сообщает «Скептик», на Youtube-канале стриминга HBO Max появился первый тизер выпуска.

«Единственный, где они соберутся вместе снова» эпизод появится на стриминге 27 мая. Это будет часовое шоу, в котором шесть актеров оригинального каста снова встретятся на съемочной площадке. Однако Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу не будут играть своих персонажей – они останутся самими собой и будут общаться с гостями.

А список гостей спецвыпуска впечатляет. Его стриминг опубликовал в своем Twitter. Так на диване с актерами посидят Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, группа BTS, Джеймс Корден, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Минди Калинг и другие. Кроме того, в «Друзьях» 27 мая появятся эпизодические актеры оригинального ситкома Том Селлек и Риз Уизерспун.


Источник: https://skeptik.com.ua/
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