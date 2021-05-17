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17 мая 21, 12:12
Первый трейлер супергеройского фильма «Снейк Айз»
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Во время церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards впервые показали трейлер американского супергеройского фильма режиссёра Роберта Швентке в жанре боевика.
Картина с участием Генри Голдинга и Самары Уивинг выйдет на экраны 23 июля 2021 года.

Звезда фильма «Рождество на двоих» играет главного героя – коммандос-ниндзя, который владеет смертоносным клинком катаны, одет во все черное и прячет лицо за маской. Его партнерша по съемочной площадке сыграла Скарлетт – члена команды противников.

По словам Голдинга, ему было интересно рассказать историю персонажа Снейк Айз (Змеиный глаз), о котором мало что известно. Все знают его как безумца, выполняющего миссии, но кто этот парень под маской на самом деле?!


Источник: https://likein.ua/
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