Первый трейлер супергеройского фильма «Снейк Айз»

Во время церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards впервые показали трейлер американского супергеройского фильма режиссёра Роберта Швентке в жанре боевика.
Картина с участием Генри Голдинга и Самары Уивинг выйдет на экраны 23 июля 2021 года.
Звезда фильма «Рождество на двоих» играет главного героя – коммандос-ниндзя, который владеет смертоносным клинком катаны, одет во все черное и прячет лицо за маской. Его партнерша по съемочной площадке сыграла Скарлетт – члена команды противников.
По словам Голдинга, ему было интересно рассказать историю персонажа Снейк Айз (Змеиный глаз), о котором мало что известно. Все знают его как безумца, выполняющего миссии, но кто этот парень под маской на самом деле?!