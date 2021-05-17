"Пила: Спираль" возглавила прокат

Фильм ужасов "Пила: Спираль" стартовал в американском прокате с весьма внушительным для этого жанра и коронавирусной реальности результатом - 8,7 миллиона долларов. Это позволило проекту, инициатором которого выступил популярный комик Крис Рок, стать безоговорочным лидером проката на прошедших выходных.





Напомним, что западные кинокритики фактически разгромили фильм. Его рейтинг в системе агрегатора Rotten Tomatoes составлял на момент публикации данной заметки лишь 39 процентов. Зрительский - не превышал 76 процентов.





На втором месте по итогам уик-энда финишировал боевик под названием "Гнев человеческий", собравший еще 3,7 миллиона долларов. Мировые сборы превысили 56 миллионов долларов.





Третью строчку занял еще один дебютант - триллер студии Warner Bros. "Те, кто желает мне смерти", в котором главную роль исполнила Анджелина Джоли. Проект стартовал с удручающим результатом - 2,8 миллиона долларов. И это при том, что по числу копий он превосходил фильмы, занявшие два первых места. Еще 2,8 миллиона долларов картина собрала за пределами Северной Америки.



