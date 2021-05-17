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17 мая 21, 12:38
Netflix снимет спин-офф сериала "Бриджертоны"
Бриджертоны
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Потоковый сервис Netflix продолжит расширять границы мира, в котором здравствуют персонажи популярного сериала "Бриджертоны".
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Netflix заказал производство спин-офф, который расскажет историю происхождения Королевы Шарлотты (Голда Рошевель). Сценарий к еще не получившему названия сериалу с ограниченным числом эпизодов напишет Шонда Раймс.

"Многие зрители не знали историю королевы Шарлотты до того, как "Бриджертоны" представили ее миру, и мы рады, что новый сериал расширит ее. Шонда и ее команда продуманно развивают вселенную "Бриджертонов", придерживаясь привычного качества и стиля, что, несомненно, порадует поклонников шоу. Занимаясь планированием и подготовкой ко всем предстоящим сезонам сейчас, мы надеемся сохранить темп, который позволит даже самым ненасытным зрителям оставаться довольными", - говорится в официальном заявлении Netflix.

Помимо рассказа о жизни молодой Королевы Шарлотты, в предстоящем спин-оффе будут представлены истории молодых леди Вайолет Бриджертон (Рут Геммелль) и леди Дэнбери (Аджоа Андох).

Напомним, что на момент написания заметки в производстве находится второй сезон "Бриджертонов", основанный на втором романе цикла Джулии Куинн "Виконт, который любил меня", рассказывающем о занятом поисками любви лорде Энтони Бриджертоне (Джонатан Бэйли). В апреле 2021 года Netflix продлил драматический сериал сразу на два сезона – третий и четвертый.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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