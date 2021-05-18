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Кино
Новости кино
18 мая 21, 11:09
Amazon покупает всего «Джеймса Бонда»
Джеймс Бонд
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О переговорах Amazon и студии MGM со ссылкой на свои источники написали сразу несколько крупных СМИ, включая Variety и The New York Times.
Сообщается, что с председателями MGM сделку обсуждает Майк Хопкинс, старший вице-президент Amazon Studios и Prime Video.

О том, что MGM ищет покупателя, The Wall Street Journal и другие СМИ писали ещё в декабре. Студия, владеющая «бондианой» и тысячами других тайтлов, столкнулась с проблемами во время пандемии. В отличие от других крупных кинокомпаний, у неё нет стримингового сервиса, который помог бы ей частично покрывать убытки в кризисный период.

Как писал Variety, MGM пыталась продать права на показ «Не время умирать» стриминговым сервисам за 600 миллионов долларов, однако как минимум Netflix и Apple тогда посчитали сумму завышенной.

Информация о возможной сумме сделки между Amazon и MGM пока разная. Источники Variety говорят, что студия просит 9 миллиардов долларов, в то время как другие считают, что MGM стоит 5 миллиардов.

Покупка MGM значительно усилит предложение Amazon на рынке стриминга. Помимо франшизы о Бонде студия владеет «Робокопом», серией «Крид» и «Хоббитом», а также шоу «Викинги», «Фарго» и «Рассказ служанки».

Источник: http://rusjev.net/
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