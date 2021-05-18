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18 мая 21, 11:50
Сериалы Marvel доминировали на премии MTV Movie & TV Awards
Ванда/Вижн
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Сериал студии Marvel "Ванда/Вижн", продолжающий историю популярных персонажей из полнометражной киновселенной, стал лидером по числу премий MTV Movie & TV Awards, церемония вручений которой состоялась в США 16 мая 2021 года.
В общей сложности проект получил четыре награды, в том числе в номинации "лучшее телевизионное шоу", "лучший актер шоу" (Элизабет Олсен), "лучший злодей" (Кэтрин Хан) и "лучший поединок" (Ванда против Агаты).

В номинации "лучший герой" победу одержал Энтони Маки, сыгравший роль Сокола в сериале "Сокол и Зимний Солдат". "Вы, ребята, никогда не узнаете, сколько крови, пота и слез было вложено в это шоу, так что спасибо вам", сказал актер, принимая трофей. Маки также разделил со своим партнером по сериалу Себестианом Стэном награду в номинации "лучший дуэт".

Специальную "премию поколения" получила актриса Скарлетт Йоханссон, которая не смогла присутствовать на церемонии лично. Она сказала, что награда была в значительной степени присуждена всем тем людям, с которыми она работала на протяжении многих лет над всеми своими фильмами, поблагодарив “сотни творческих людей по всему миру” и “поклонников за то, что они плыли по этим волнам с ней и поддерживали ее карьеру". Ее речь была прервана мужем Колином Йостом, который вылил на нее зеленую слизь, "перепутав" шоу MTV с церемонией вручения премий Nickelodeon.

Лучшим актером полнометражного фильма признан Чэдвик Боузман.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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