Сериалы Marvel доминировали на премии MTV Movie & TV Awards

В общей сложности проект получил четыре награды, в том числе в номинации "лучшее телевизионное шоу", "лучший актер шоу" (Элизабет Олсен), "лучший злодей" (Кэтрин Хан) и "лучший поединок" (Ванда против Агаты).





В номинации "лучший герой" победу одержал Энтони Маки, сыгравший роль Сокола в сериале "Сокол и Зимний Солдат". "Вы, ребята, никогда не узнаете, сколько крови, пота и слез было вложено в это шоу, так что спасибо вам", сказал актер, принимая трофей. Маки также разделил со своим партнером по сериалу Себестианом Стэном награду в номинации "лучший дуэт".





Специальную "премию поколения" получила актриса Скарлетт Йоханссон, которая не смогла присутствовать на церемонии лично. Она сказала, что награда была в значительной степени присуждена всем тем людям, с которыми она работала на протяжении многих лет над всеми своими фильмами, поблагодарив “сотни творческих людей по всему миру” и “поклонников за то, что они плыли по этим волнам с ней и поддерживали ее карьеру". Ее речь была прервана мужем Колином Йостом, который вылил на нее зеленую слизь, "перепутав" шоу MTV с церемонией вручения премий Nickelodeon.





Лучшим актером полнометражного фильма признан Чэдвик Боузман.



