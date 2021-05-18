Netflix выпустит полнометражный мультфильм «Ультрамен»

Постановкой займется Шеннон Тиндл — для мультипликатора, работавшего над проектами «Коралина в стране кошмаров» и «Кубо. Легенда о самурае», это будет дебют в режиссуре. Сорежиссером станет Джон Аосима («Гравити Фоллс»). Тиндл также написал сценарий вместе с соавтором «Кубо» Марком Хеймсом.





Ультрамен — один из самых известных японских супергероев на протяжении 55 лет: его специализация — борьба против инопланетных кайдзю. В середине 60-х на японском ТВ с большим успехом прошел игровой сериал «Ультрамен», а Netflix с 2019 года показывает аниме-сериал о супергерое и теперь готов снять о нем полнометражную анимационную ленту. Руководство стримера надеется, что Ультрамен станет таким же популярным во всем мире персонажем японской поп-культуры, как Годзилла и Покемоны.





Протагонисту в мультфильме придумают новую историю: последним супергероем, удостоившемся плаща Ультрамена, станет вернувшийся в Японию бейсболист Кен Сато. Задача супергероя — сражаться с пришельцами-кайдзю, однако дело усложняется тем, что Ультрамену приходится воспитывать маленького отпрыска инопланетного монстра как собственного ребенка. Кроме того, забот Кену добавляют непростые отношения с отцом.



