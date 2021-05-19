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19 мая 21, 11:46
Пол Маккартни снимется в сериале о своей жизни
Пол Маккартни
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Cервис Hulu начал работу над документальным сериалом «Маккартни 3, 2, 1», который расскажет о жизни Пола Маккартни и истории легендарных The Beatles.
Об этом сообщает «Скептик» со ссылкой на Deadline.

По информации издания, над шестисерийным сериалом работали Пол Маккартни и музыкальный продюсер Рик Рубин. В рамках сериала Маккартни и Рубин поговорили о прошлом участника The Beatles, а также о музыкальной индустрии.

По словам президента Hulu Крэйга Эрвича, проект даст зрителям возможность узнать много нового и о самом Маккартни, и о его мнении о том, что повлияло на развитие музыкальной культуры.

Отметим, что премьера сериала запланирована на середину июля 2021 года.

Источник: https://skeptik.com.ua/
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