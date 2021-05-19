Пол Маккартни снимется в сериале о своей жизни

Об этом сообщает «Скептик» со ссылкой на Deadline.





По информации издания, над шестисерийным сериалом работали Пол Маккартни и музыкальный продюсер Рик Рубин. В рамках сериала Маккартни и Рубин поговорили о прошлом участника The Beatles, а также о музыкальной индустрии.





По словам президента Hulu Крэйга Эрвича, проект даст зрителям возможность узнать много нового и о самом Маккартни, и о его мнении о том, что повлияло на развитие музыкальной культуры.





Отметим, что премьера сериала запланирована на середину июля 2021 года.



