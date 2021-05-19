Дзидзьо и Надежда Мейхер в новой драматической комедии

Сценарий написан по одноименной пьесе драматурга Оксаны Гриценко.





Главный герой ленты - обычный парень из провинциального Жашкова, который сделал в столице успешную карьеру фотографа. Он харизматичный и обаятельный, поэтому нет ничего удивительного в том, что Женя (Слава Бабенков) пользуется успехом у женщин. Правда, с ними, кроме удовольствия, он, как правило, приобретает кучу невероятных проблем. Кроме действующих красоток и пассий, у него есть бывшая супруга и жена нынешняя с сыном, который редко видит папу. Когда главный герой оказывается в водовороте невероятных событий, он остается не у дел и отправляется на поиски работы…





«У нашего главного героя большие проблемы возникают из-за того, что он не всегда красиво поступает по отношению к друзьям, женщинам, людям, которые его окружают и даже к себе», - объясняет продюсер Дмитрий Минзянов.





Мы хотели сделать из этого достаточно непутевого парня человека, которому захочется сострадать и которого, возможно, даже полюбить именно за поступки. Кажется, изменить его сможет только чудо! По-настоящему сказочного персонажа - карпатского мольфара - играет Михайло Хома (он же Дзидзьо).





«Я всегда мечтал сыграть мольфара. И, конечно же, именно в Карпатах, где проходили натурные съемки, со мной произошло приключение. Когда мы ехали на локацию, целый день шел снег. Дороги стали непроходными для современной техники. Мы бросили авто, и мне пришлось километр по сугробам подниматься на гору. Это было сложно, но съемки в красивых Карпатах с лихвой компенсировали усталость», - вспоминает Михайло Хома.





- Каждый съемочный день начинался со сложного грима – с помощью специальных накладок старили кожу на лице. Я надевал парик, а мою бороду делали седой. Конечно, такой, искусственно созданный образ влиял не только на внешность, но и на мое внутреннее состояние. Я сам по себе человек спокойный и в сложные моменты могу промолчать, а в образе мольфара не только говорил правду матку, а мог еще и нагоняй хороший устроить.





Жену главного героя сыграла очаровательная Надежда Мейхер. Анжела — женщина-конструктор, любит все планировать и достигать поставленных целей. Преград на своем пути она не видит, и ее отношения с Женей – это, скорее, шаг к очередному рубежу.





«Я неоднократно убеждалась, что в жизни может быть всё, что угодно, а в кино так тем более. И мой персонаж – яркое тому подтверждение», - рассказывает Надежда Мейхер.





Посудите сами: Анжела является женой Жени и прекрасно при этом общается не только с его бывшей супругой, но и с девушками, с которыми он крутил интрижки. Кому-то такая ситуация может показаться абсурдной, но ведь мы снимаем комедию, хотя в ней хватает и трагичных моментов.





Драматическая комедия «Дон Жуан из Жашкова» - это фильм о мечте и несет в себе философский подтекст: если что-то в жизни не устраивает, обязательно нужно менять не только обстановку и людей вокруг, а в первую очередь начинать надо с себя.





В ролях: Слава Бабенков (Женя), Тоня Хижняк (Алина, гражданская жена), Надежда Мейхер (Анжела, жена), Кобыська Наталья (Галя, бывшая жена), Даяна Кульбида (Мирослава, влюбленная в Женю девушка), Михайло Хома (мольфар), Роман Ясиновский (Антон, друг Жени), Максим Максимюк (начальник полиции), Олег Карпенко (Дональд, американский путешественник), Роб Фельдман (Рональд, путешественник из США).





Авторы сценария: Оксана Гриценко, Виктор Буток

Режиссер: Виктор Буток

Оператор-постановщик: Илья Михайлусь





Премьера кинокомедии «Дон Жуан из Жашкова» запланирована на декабрь 2021 года.



