У новой версии Кладбища домашних животных появился режиссер

Отметим, что этот проект станет дебютом Бир в постановке.





При этом, сообщается, что хотя создатели определились с тем, кто займет режиссерское кресло, еще не утвердили окончательный сценарий фильма.





Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что новая лента станет приквелом оригинального «Кладбища домашних животных», сейчас же сценарий находится на проработке и в итоге может получиться совсем другой продукт.



