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19 мая 21, 11:53
У новой версии Кладбища домашних животных появился режиссер
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Режиссером новой версии «Кладбища домашних животных» стала создательница фильма «Поступь хаоса» .
Отметим, что этот проект станет дебютом Бир в постановке.

При этом, сообщается, что хотя создатели определились с тем, кто займет режиссерское кресло, еще не утвердили окончательный сценарий фильма.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что новая лента станет приквелом оригинального «Кладбища домашних животных», сейчас же сценарий находится на проработке и в итоге может получиться совсем другой продукт.

Источник: https://skeptik.com.ua/
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