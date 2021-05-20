Звезда «Игры престолов» сыграет невесту Дракулы

Режиссер Джессика Томпсон снимет звезду «Игры престолов» Натали Эммануэль в хорроре, посвященном графу Дракуле. О своем намерении переосмыслить всем известную историю заявила компания Screen Gems. Сценаристов не смутил тот факт, что владельцы канала ABC уже пытались запустить похожую историю, но успеха у публики она не имела.





Фильм расскажет аудитории историю молодой женщины, которая теряет голову от любви и слишком поздно понимает, что стала жертвой готического заговора. В случае если проект станет популярным, его адаптируют под франшизу. Начать плотную работу планируется уже в конце лета, сообщает Comicbook.





Главная роль невесты достанется именно Натали Эммануэль (Миссандея). Компанию ей составит Гаррет Хедлунд (Сэм Флинн).





Параллельно с «Невестой» в разработке находятся новая версия «Дракулы» от Blumhouse, фильм про вампирского прислужника Ренфилда и кино о трагичной судьбе корабля «Деметр», который перевозил графа из Румынии в Англию.



