Трейлер спецвыпуска сериала "Друзья"

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал на своем YouTube-канале долгожданный официальный трейлер специального эпизода ситкома "Друзья". В ролике актеры оригинального сериала предстали в образе самих себя.





На кадрах поседевшие Джоуи и Чендлер, немного поправившийся Росс, а также почти не изменившиеся Рэйчел, Фиби и Моника собираются вместе в хорошо знакомых зрителям декорациях квартиры и на диванчике у фонтана. Они вспоминают яркие моменты со съемок, а также пытаются повторить смешные эпизоды из сериала.





"Наши любимые друзья снова на съемочной площадке, с которой все началось. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и специальные гости воссоединяются, чтобы обсудить все, от процесса кастинга до того, действительно ли Росс и Рэйчел делали перерыв в отношениях", - отметили в HBO.





У спецэпизода не было определенного сценария, все участники говорили просто от себя. "Я не буду Рэйчел, хотя я ей немного являюсь. Ну, мы все отчасти [являемся нашими героями]", - рассказала Дженнифер Энистон в интервью Variety.





Новый эпизод будет показан 27 мая на платформе HBO Max. Ожидается, что в серии будет много приглашенных звезд, в числе которых Джастин Бибер, Кит Харингтон, Дэвид Бекхэм, Риз Уиззерспун, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Леди Гага и многие другие.



