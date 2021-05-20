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20 мая 21, 12:31
Warner Bros. экранизирует игру "Injustice"
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Киностудия Warner Bros. Animation, запускает в производство полнометражный анимационный фильм, в котором найдет отражение сюжетная линия видеоигры "Несправедливость: Боги среди нас" ("Injustice: Gods Among").
Примечательно, что о существовании этого проекта стало известно из пресс-релиза, посвященного другому мультфильму - "Бэтмен: Долгий Хэллоуин, Часть 2".

На момент публикации данной заметки никаких деталей не сообщалось, в том числе, насколько точно мультфильм будет следовать сюжету оригинальной игры и будет ли актерский состав, озвучивавший персонажей, участвовать и в экранизации.

Напомним, что игра "Несправедливость: Боги среди нас" была представлена в 2013 году. События происходят в альтернативной вселенной DC, в которой Супермен сходит с ума после того, как Джокер обманом заставил его убить свою жену Лоис и их нерожденного ребенка. Через пять лет после этой трагедии Супермен правит миром железным кулаком, что заставляет Лигу Справедливости сразиться с этим тираническим Человеком из Стали. В 2017 году было выпущено продолжение, которое также пользовалось большой популярностью и получило высокие оценки критиков.

Сроки работ над новой экранизацией не уточняются.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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