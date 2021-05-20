Warner Bros. экранизирует игру "Injustice"

Примечательно, что о существовании этого проекта стало известно из пресс-релиза, посвященного другому мультфильму - "Бэтмен: Долгий Хэллоуин, Часть 2".





На момент публикации данной заметки никаких деталей не сообщалось, в том числе, насколько точно мультфильм будет следовать сюжету оригинальной игры и будет ли актерский состав, озвучивавший персонажей, участвовать и в экранизации.





Напомним, что игра "Несправедливость: Боги среди нас" была представлена в 2013 году. События происходят в альтернативной вселенной DC, в которой Супермен сходит с ума после того, как Джокер обманом заставил его убить свою жену Лоис и их нерожденного ребенка. Через пять лет после этой трагедии Супермен правит миром железным кулаком, что заставляет Лигу Справедливости сразиться с этим тираническим Человеком из Стали. В 2017 году было выпущено продолжение, которое также пользовалось большой популярностью и получило высокие оценки критиков.





Сроки работ над новой экранизацией не уточняются.



