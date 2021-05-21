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21 мая 21, 13:30
Warner Bros. переснимет триллер с Катрин Денев
Warner Bros.
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Киностудия Warner Bros, запускает в производство новую версию эротического вампирского триллера под названием "Голод", который был основан на одноименном произведении писателя Уитли Стрибера.
Постановщиком выступит Энджела Робинсон, создательница ленты "Профессор Марстон и Чудо-Женщины".

В оригинальной экранизации, режиссером которой стал Тони Скотт, главную роль исполнила Катрин Денев. Она изобразила живущую несколько сотен лет вампиршу Мириам, которая обещает вечную жизнь своим любовникам с помощью инъекций ее крови. Когда ее возлюбленный Джон (Дэвид Боуи) начинает слишком быстро стареть, она обращается за помощью к геронтологу Саре (Сьюзен Сарандон), чтобы найти лекарство. Все трое составляют опасный любовный треугольник, наполненный предательством и сексом.

Ранее Warner Bros. уже попыталась снять римейк "Голода". В 2009 году студия объявила о планах по созданию новой версии. Среди возможных участниц назывались Аня Тейлор-Джой и Дженнифер Лоуренс. Остается неизвестным, будет ли какая-либо из этих актрис участвовать в новой итерации.

Отметим, что Робинсон уже приходилось ранее участвовать в проектах, посвященных вампирам. Она работала над некоторыми эпизодами популярного телевизионного сериала "Настоящая кровь".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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