Warner Bros. переснимет триллер с Катрин Денев

Постановщиком выступит Энджела Робинсон, создательница ленты "Профессор Марстон и Чудо-Женщины".





В оригинальной экранизации, режиссером которой стал Тони Скотт, главную роль исполнила Катрин Денев. Она изобразила живущую несколько сотен лет вампиршу Мириам, которая обещает вечную жизнь своим любовникам с помощью инъекций ее крови. Когда ее возлюбленный Джон (Дэвид Боуи) начинает слишком быстро стареть, она обращается за помощью к геронтологу Саре (Сьюзен Сарандон), чтобы найти лекарство. Все трое составляют опасный любовный треугольник, наполненный предательством и сексом.





Ранее Warner Bros. уже попыталась снять римейк "Голода". В 2009 году студия объявила о планах по созданию новой версии. Среди возможных участниц назывались Аня Тейлор-Джой и Дженнифер Лоуренс. Остается неизвестным, будет ли какая-либо из этих актрис участвовать в новой итерации.





Отметим, что Робинсон уже приходилось ранее участвовать в проектах, посвященных вампирам. Она работала над некоторыми эпизодами популярного телевизионного сериала "Настоящая кровь".



