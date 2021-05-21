Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
21 мая 21, 13:34
Тэйлор Лотнер впервые за пять лет получил роль в кино
Тэйлор Лотнер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тэйлор Лотнер исполнит роль в фильме Home Team, который покажут эксклюзивно на платформе Netflix.
Работы над съемками киноленты уже стартовали.

Сценаристами нового фильма выступили Кристофер Титоун и Кит Блюм. Вместе с Лотнером в нем появятся комедийные актеры Роб Шнайдер и Кевин Джеймс.

Сюжет Home Team развернется через два года после победы в Суперкубке. Главный герой по имени Пэйтон вернется в свой родной город после дисквалификации и узнает, что в футбольной секции, в которой он работает тренером, занимается его 12-летний сын.

Эта роль станет для Лотнера первой за последние пять лет. Зрители запомнили актера по персонажу Джейкобу Блэку в саге "Сумерки". Последний раз Лотнер снимался в киноленте "Оседлать волну", вышедшей в 2016 году.

Источник: https://showdream.org/
Ещё по теме:
Рами Малек снимется в новом фильме Дэвида О. Рассела
Бен Аффлек оставил "Армагеддон" в прошлом
Лучшие фильмы Элайджи Вуда
Закари Ливай сыграет в фильме "Гарольд и фиолетовый мелок"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Шер анонсировала биографический фильм о себе
noimage"Черная Вдова" оказалась самым ожидаемым фильмом в кино
noimageWarner Bros. переснимет триллер с Катрин Денев
Лента новостей