Тэйлор Лотнер впервые за пять лет получил роль в кино

Работы над съемками киноленты уже стартовали.





Сценаристами нового фильма выступили Кристофер Титоун и Кит Блюм. Вместе с Лотнером в нем появятся комедийные актеры Роб Шнайдер и Кевин Джеймс.





Сюжет Home Team развернется через два года после победы в Суперкубке. Главный герой по имени Пэйтон вернется в свой родной город после дисквалификации и узнает, что в футбольной секции, в которой он работает тренером, занимается его 12-летний сын.





Эта роль станет для Лотнера первой за последние пять лет. Зрители запомнили актера по персонажу Джейкобу Блэку в саге "Сумерки". Последний раз Лотнер снимался в киноленте "Оседлать волну", вышедшей в 2016 году.



