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21 мая 21, 13:44
"Черная Вдова" оказалась самым ожидаемым фильмом в кино
Черная Вдова
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Экранизация комиксов Marvel "Черная Вдова" возглавила рейтинг голливудских фильмов, которые зрители намерены посмотреть именно в кинотеатрах.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией Whip Media.

68 процентов опрошенных заявили о том, что оценят новый проект Marvel в кинотеатрах, а 32 процента предпочтут воспользоваться премиальным сервисом стриминга Disney+. Напомним, что возможность посмотреть фильм дома предоставляется за дополнительную плату в 30 долларов.

На втором месте рейтинга оказался еще один проект Marvel "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец", который готовы смотреть на большом экране 64 процента респондентов. При этом шанс насладиться просмотром этого фильма в домашних условиях появится у зрителей лишь через 45 дней после старта в прокате. Третье место с результатом в 63 процента занял приключенческий боевик "Форсаж 9". Примерно половина зрителей готова пойти кино на фильм "Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет".

Совсем иной расклад оказался в случае с фильмом студии Warner Bros. "Космический джем 2: Новое поколение". 69 процентов опрошенных отметили, что посмотрят его дома. "Черная Вдова" выйдет в мировой прокат в июле 2021 года.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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