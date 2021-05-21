Шер анонсировала биографический фильм о себе

Проект студии Universal пока еще не обзавелся названием. Сценарий байопика пишет признанный мастер адаптаций Эрик Рот, в чьем послужном списке фигурируют такие картины как «Форрест Гамп», «Свой человек», «Мюнхен», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Звезда родилась» и «Дюна». Продюсируют фильм Джуди Креймер и Гари Гетцман, с которыми Шер ранее уже сотрудничала (см. «Mamma mia! 2»).





Пока неизвестно, на чем именно создатели фильма планируют акцентировать внимание: у Шер 60-летняя музыкальная карьера, а ее личная жизнь полна драматических событий — словом, есть из чего выбрать. Напомним, что Шер отметилась достижениями не только в музыке (хотя известна она в первую очередь как певица), но и в кинематографе — в 1988 году она стала обладательницей «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль» за работу в картине «Во власти Луны».



