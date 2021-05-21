Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
21 мая 21, 13:46
Шер анонсировала биографический фильм о себе
Шер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Легендарная певица и актриса Шер, которая 20 мая отметила свое 75-летие, анонсировала в Twitter начало работы над биографической картиной о себе.
Проект студии Universal пока еще не обзавелся названием. Сценарий байопика пишет признанный мастер адаптаций Эрик Рот, в чьем послужном списке фигурируют такие картины как «Форрест Гамп», «Свой человек», «Мюнхен», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Звезда родилась» и «Дюна». Продюсируют фильм Джуди Креймер и Гари Гетцман, с которыми Шер ранее уже сотрудничала (см. «Mamma mia! 2»).

Пока неизвестно, на чем именно создатели фильма планируют акцентировать внимание: у Шер 60-летняя музыкальная карьера, а ее личная жизнь полна драматических событий — словом, есть из чего выбрать. Напомним, что Шер отметилась достижениями не только в музыке (хотя известна она в первую очередь как певица), но и в кинематографе — в 1988 году она стала обладательницей «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль» за работу в картине «Во власти Луны».

Источник: https://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Бри Ларсон получит роль во вселенной «Звездных войн»
Кира Найтли отказалась от обнаженных сцен
Документальный фильм про Бритни Спирс
Самара Уивинг получила главную роль в фильме "Лиз"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Черная Вдова" оказалась самым ожидаемым фильмом в кино
noimageТэйлор Лотнер впервые за пять лет получил роль в кино
noimageWarner Bros. переснимет триллер с Катрин Денев
Лента новостей