Тихому месту 2 сулят победу над Годзиллой против Конга

По прогнозам компании Fandango, являющейся крупнейшим в мире продавцом билетов в кино, за свой первый уик-энд картина может собрать от 40 до 50 миллионов долларов. Если этим прогнозам будет суждено сбыться, то "Тихое место 2" стартует лучше, чем "Годзилла против Конга" студии Warner Bros. Отметим, что этот фантастический фильм сумел заработать в Северной Америке в премьерные выходные чуть более 31 миллиона долларов.





Напомним, что ранее фильм "Тихое место 2" получил очень высокие оценки кинокритиков. На момент публикации данной заметки его рейтинг в системе портала Rotten Tomatoes составлял 93 процента, то есть был лишь незначительно ниже, чем у оригинальной ленты, вышедшей в 2018 году.





В России лента будет выпущена в национальный прокат в начале июня 2021 года. Главные роли исполнили Эмили Блант и Киллиан Мерфи. Постановщиком вновь выступил Джон Красински.



