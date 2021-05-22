Ребекка Фергюсон сыграет в постапокалиптическом сериале

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима 6") сыграет в ней главную роль. Шоураннером сериала выступит сценарист и продюсер Грэм Йост ("Рухнувшие небеса").





Действие апокалиптического сериала происходит в разрушенном и токсичном будущем, где сообщество живет в гигантском бункере под землей на глубине сотен этажей. Жизнь в бункере подчинена многочисленным правилам, которые, по мнению людей, призваны защитить их. Фергюсон, которая также выступит в роли исполнительного продюсера, сыграет Джульетту, старательного и независимого инженера.





Мортен Тильдум ("Защищая Джейкоба") назначен режиссером сериала и разделит обязанности исполнительного продюсера с Фергюсон, Йостом, Хауи и Реми Обушоном.





Полнометражные проекты, в которых поклонники актрисы смогут увидеть ее в ближайшее время, включают в себя фильмы "Воспоминание" и "Дюна".





Дата премьеры сериала на момент написания заметки еще не определена.



