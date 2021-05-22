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22 мая 21, 13:17
Генри Кавилла позвали в перезапуск "Горца"
Генри Кавилл
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Режиссер Чад Стахелски, занимающийся подготовкой к съемкам новой версии знаменитого фантастического фильма "Горец", определился с кандидатурой исполнителя главной роли.
Им стал британский актер Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак" и исполнитель роли Супермена в киновселенной DC.

Утверждается, что соответствующее предложение уже было сделано актеру, стороны находятся в процессе обсуждений деталей проекта и контракта. Отметим, что попытки реанимировать этот проект предпринимались в течение многих лет, и только в 2018 году с момента назначения Стахелски на пост режиссера он сдвинулся с мертвой точки.

Насколько новая версия будет отличаться от оригинала, пока неизвестно. Напомним, что фильм "Горец" был выпущен в прокат в 1986 году. Сюжет строился вокруг группы воинов, сражающихся друг с другом на протяжении многих веков. Единственный способ убийства любого из их - отсечение головы. Схватки должны продолжаться до тех пор, пока в живых останется лишь один из них. В центре сюжета живущий несколько столетий представитель шотландского клана МакКлаудов и его главный противник.

Фильм оказался настолько популярным, что за первой серией последовали несколько куда менее успешных продолжений, а также телевизионный сериал.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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