Генри Кавилла позвали в перезапуск "Горца"

Им стал британский актер Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак" и исполнитель роли Супермена в киновселенной DC.





Утверждается, что соответствующее предложение уже было сделано актеру, стороны находятся в процессе обсуждений деталей проекта и контракта. Отметим, что попытки реанимировать этот проект предпринимались в течение многих лет, и только в 2018 году с момента назначения Стахелски на пост режиссера он сдвинулся с мертвой точки.





Насколько новая версия будет отличаться от оригинала, пока неизвестно. Напомним, что фильм "Горец" был выпущен в прокат в 1986 году. Сюжет строился вокруг группы воинов, сражающихся друг с другом на протяжении многих веков. Единственный способ убийства любого из их - отсечение головы. Схватки должны продолжаться до тех пор, пока в живых останется лишь один из них. В центре сюжета живущий несколько столетий представитель шотландского клана МакКлаудов и его главный противник.





Фильм оказался настолько популярным, что за первой серией последовали несколько куда менее успешных продолжений, а также телевизионный сериал.



