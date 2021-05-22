Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.41
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
22 мая 21, 13:21
У «Чужих на районе» будет сиквел
Чужие на районе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Через 10 лет после выхода на экраны веселого сайфая «Чужие на районе» создатели фильма запускают в производство сиквел.
В режиссерское кресло вернется Джо Корниш (он же написал сценарий), а роль гопника Мозеса снова сыграет Джон Бойега. Производственные хлопоты разделят компании StudioCanal, Film4, Complete Fiction Pictures и UpperRoom Productions.

В оригинале, получившем хорошую прессу и заработавшем культовый статус, банда гопников из Южного Лондона вступила в схватку с агрессивными пришельцами. Сюжет сиквела пока что держится в секрете.

За десять лет, прошедших с выхода «Чужих на районе», Бойега успел сняться в последней трилогии «Звездных войн», а режиссер Корниш (приятель Эдгара Райта, Саймона Пегга и Ника Фроста) поставил всего лишь один фильм — скромное семейное фэнтези «Рожденный стать королем».

Источник: https://www.kinomania.ru/


Ещё по теме:
Идрис Эльба сыграет в боевике режиссера «Тайлера Рейка»
Netflix запустил в разработку сиквел «Энолы Холмс»
"Гнев человеческий" Гая Ричи уже в кинотеатрах Украины
Траволта и Уиллис встретятся в новом триллере Райский город
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Генри Кавилла позвали в перезапуск "Горца"
noimageРебекка Фергюсон сыграет в постапокалиптическом сериале
noimageТихому месту 2 сулят победу над Годзиллой против Конга
Лента новостей