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20 июля 21, 12:58
Студия Marvel назначила режиссера фильма "Блэйд"
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Киностудия Marvel определилась с кандидатурой постановщика фильма "Блэйд".
Новую версию истории о похождениях ночного охотника снимет Бассам Тарик, самой известной работой которого является лента под названием "Откуда ты родом?", вышедшая в 2020 году. Она претендовала на премию Британской Киноакадемии.

Напомним, что двукратный обладатель премии "Оскар" Махершала Али играет Блэйда, получеловека-полувампира, который выходит из своего убежища по ночам, чтобы выслеживать и уничтожать вампиров. Босс Marvel Кевин Файги объявил о кастинге Али на Comic-Con в Сан-Диего в июле 2019 года, при этом исполнительный директор отметил, что актер сам сообщил Marvel, что хотел бы сыграть персонажа после того, как получил свою вторую премию Киноакадемии за участие в драме "Зеленая книга".

Несмотря на ранний анонс, только в середине 2020 года Marvel действительно начала собирать творческую команду. Студия потратила месяцы на тщательный поиск подходящего сценариста, и в феврале этого года представила Стейси Осей-Куффу, работавшую ранее в проекте "Хранители" которая стала первой чернокожей сценаристкой киновселенной Marvel..

Источник: https://kinoafisha.ua/
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