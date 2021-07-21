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21 июля 21, 12:59
Эдриан Броуди снимется в следующем проекте Уэса Андерсона
Эдриан Броуди
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Обладатель премии "Оскар" Эдриан Броуди ("Пианист") продолжит сотрудничество с режиссером Уэсом Андерсоном, у которого он снялся уже четырежды.
Броуди присоединился к Биллу Мюррэю и Тильде Свинтон для съемок в следующем проекте Андерсона, которые, как ожидается, пройдут в Испании.

О предстоящем проекте, кроме того, что снимать его Андерсон будет по собственному сценарию, известно не так много. Кастинг начался сразу после Каннского Кинофестиваля, на котором была представлена картина Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"". В ней были задействованы все три актера: Броуди, Мюррэй и Свинтон.

Включая "Французского вестника", новый проект Андерсона станет пятой совместной работой режиссера и актера после полнометражных фильмов "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники" и "Отель "Гранд Будапешт"" и мультфильма "Бесподобный мистер Фокс".

Броуди занят в массе проектов в кино и на телевидении. Он присоединился к третьему сезону сериала HBO "Наследники" и сыграет тренера команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Пэта Райли в еще не получившем названии мини-сериале HBO. Он также собирается сняться в сериале Epix "Chapelwaite". Что касается кино, он появится в биографической драме Netflix "Блондинка" о Мэрилин Монро и пока безымянном детективе студии Searchlight с Сэмом Рокуэллом в главной роли.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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