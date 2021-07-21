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21 июля 21, 13:02
Самые ожидаемые премьеры Netflix осени 2021
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Традиционно осень – время премьер. Этой осенью Netflix приготовил для нас много сюрпризов.
Это и финальный сезон "Бумажного дома", и долгожданный третий сезон "Полового воспитания", и мюзикл про принцессу Диану.

"Бумажный дом"

3 сентября 2021 года на экраны вернется популярный сериал "Бумажный дом". Пятый сезон шоу станет одновременно и последним. Он выйдет в двух частях – 3 сентября и 3 декабря. Наверное, самая главная новость в том, что в пятом сезоне вернется Берлин (скорее всего, снова лишь  в воспоминаниях, но... кто знает). Об этом актер Педро Алонсо сообщил в своем инстаграм. Актер Аларо Морте, играющий Профессора, также сообщил, что вернется в пятом сезоне – куда же без Профессора: «Я вернулся. Профессор вернулся». Но также в пятом сезоне нас ждут новые лица. Одну из ключевых ролей в новом сезоне сыграет Мигель Анхель Силвестри, звезда сериала Netflix 'Sense8'. По предварительной информации, персонаж Мигеля станет главным злодеем и противником банды в последнем сезоне

3 сентября 

«Половое воспитание»

Долгожданный третий сезон шоу о сексуальном просвещении подростков увидим уже в сентябре. В третьем сезоне "Полового воспитания" в школе Мурдэйл появится новая директор – Хоуп Хэддон (звезда сериала «Девчонки» Джемайма Керк). По сюжету, героиня Джемаймы Керк — бывшая ученица школы Мурдэйла, которая вернулась в свою альма-матер с намерением вернуть ей былую славу. Тем временем Отис (Эйса Баттерфилд) и его друзья заняты подростковыми секс-экспериментами. Эрик (Шути Гатва) и Адам (Коннор Суинделлс) теперь официально пара, а Мейв (Эмма Макки) до сих пор не получила то самое голосовое сообщение. В тоже время мама Отиса, психотерапевт Джин (в исполнении Джиллан Андерсон) ждет ребенка. Что еще нового нас ждет в третьем сезоне – узнаем совсем скоро.

17 сентября

«Кейт»

Главная героиня экшен-триллера "Кейт" – наемная убийца. Однажды во время задания в Токио ее отравляют смертельным ядом – и у девушки есть 24 часа, чтобы обезвредить яд и спасти свою жизнь. Помогает ей в этом местная девочка-подросток. В главных ролях – Мэри Элизабет Уинстэд, звезда фильмов "Нечто" и "Пункт назначения" и Вуди Харрельсон.

10 сентября 

"Диана"

Бродвейский мюзикл о принцессе Диане осенью покажут на Netflix. Это первый случай, когда премьера шоу, созданного как тетаральный спектакль, сначала пройдет на стриминге, а уже потом – в театре. Главную роль сыграет британская актриса Джина Де Ваал, а в центре сюжета – история знакомства Дианы и принца Чарльза и их свадьба. 

октябрь

«Изобретая Анну»

Этот сериал - беллетризованный рассказ о жизни Анны Делви, которая в начале 2020-х "кинула" элиту Манхэттена на сотни тысяч долларов, утверждая, что является немецкой наследницей и якобы создав многомиллионный художественный фонд, куда принимала пожертвования. На деле она оказалась мошенницей Анной Сорокиной, обманула сотни людей, заставив их платить по ее счетам. Анну приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество, а ее история вышла в журнале New York Magazine – именно на основе статьи "Как Анна Делви обманула нью-йоркскую тусовку" и снят сериал. В главной роли – молодая актриса Джулия Гарнер, звезда сериала "Озарк". Аторв сериала – создательница сериалов «Анатомия страсти» и «Бриджертоны» Шонда Раймс. 

осень 2021

"Красное уведомление"

«В мире международной преступности Интерпол выпускает «красное уведомление» — глобальное предупреждение, чтобы выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства» – так звучсит синопсис фильма. Но чтотболее интересно – его прекрасный актерский состав. В роли главного вора и преступника – звезда фильма Чудо-женщина Галоь Гадот, в роли охотящегося на нее сотрудника Интерпола – Дуэйн Джонсон, а в качестве величайшего в мире афериста – бесменный Дедпул Райан Рейнольдс. За право выпустить фильм сражались пять ключевых киностудий, но выиграли в этой схватке Netflix.

12 ноября

Источник: https://vogue.ua/
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