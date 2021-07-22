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22 июля 21, 12:44
Михаэла Коэл снимется в "Черной пантере 2"
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Звезда нашумевшего мини-сериала HBO "Я могу уничтожить тебя" Михаэла Коэл" присоединилась к фильму режиссера Райана Куглера "Черная пантера 2", съемки которого на момент написания заметки проходят в Атланте.
Ожидается, что большая часть актерского состава первого фильма Marvel "Черная пантера", в который входят Люпита Нионго, Данай Гурира, Летишиа Райт, Дэниэл Калуя и Уинстон Дьюк, вернется. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

После неожиданной кончины исполнителя главной роли Чэдвика Боузмана в прошлом году Куглеру пришлось переписать сценарий к сиквелу. Не так давно в интервью СМИ Нионго отметила: "То, как он изменил второй фильм, показало, как уважительно он относится к потере, которую мы все пережили как актеры и как обычные люди".

Оригинальный фильм собрал в мировом прокате 1,3 миллиарда долларов. Релиз "Черной пантеры 2" запланирован на 8 июля 2022 года.

Коэл написала, сняла, спродюсировала и сыграла главную роль в драме "Я могу уничтожить тебя", которая завоевала высокую оценку критиков, является лауреатом премии BAFTA и получила четыре номинации на предстоящую премию "Эмми".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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