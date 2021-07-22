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22 июля 21, 12:49
Названа исполнительница роли Бэтгерл
Ею стала звезда мюзикла под названием "На высоте мечты" Лесли Грейс. Экранизация будет снята эксклюзивно для стриминга HBO Max.
Грейс, американка доминиканского происхождения, теперь уже третья актриса с латиноамериканскими корнями, которая будет задействована в супергеройском проекте DC, после Саши Калле в роли Супергерл в фильме "Флэш"” и Рэйчел Зеглер, присоединившейся к актерскому составу ленты "Шазам 2".
Режиссерский дуэт Адиль Эль Арби и Билал Фалла собираются снять “Бэтгерл” по сценарию, который подготовит Кристина Ходсон, ранее уже работавшая над другой экранизацией комиксов DC - "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Напомним, что Бэтгерл дебютировала в комиксах о Бэтмене 50 лет назад. Под маской героини скрывалась Барбара Гордон, дочь комиссара полиции Готэм-Сити Джима Гордона. С тех пор она стала одной из самых популярных супергероинь. Когда Барбара Гордон была парализована после выстрела Джокера в графическом романе “Убийственная шутка”, другие борцы с преступностью взяли имя Бэтгерл, в то время как сама Барбара стала Оракулом, технически подкованным помощником Бэтмена.
Источник: https://www.kinonews.ru/