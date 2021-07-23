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23 июля 21, 12:37
Трейлер фильма Гарри и Меган: Побег из дворца
Побег из дворца
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Премьера киноленты запланирована на 6 сентября текущего года. Королеву Великобритании Елизавету ІІ сыграла Мэгги Салливан.
Телеканал Lifetime представил трейлер фильма об истории герцога и герцогини Сассекских под назанием Гарри и Меган: Побег из дворца. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале вещателя.

 Отмечается, что роль Меган Маркл в байопике исполнила американская актриса Сидни Мортон, а принца Гарри сыграл Джордан Дин.

Кроме них, в фильме также появятся принц Уильям, в роли которого выступил Джордан Уэлен, и его жена Кейт Миддлтон. Ее на экранах покажет Лаура Митчелл.

По сюжету, фильм построен на событиях, посвященных скандальному уходу Гарри и Меган из королевской семьи.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских полномочий 31 марта прошлого года.


Источник: https://novosti-n.org/
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