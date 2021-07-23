Трейлер фильма Гарри и Меган: Побег из дворца

Телеканал Lifetime представил трейлер фильма об истории герцога и герцогини Сассекских под назанием Гарри и Меган: Побег из дворца. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале вещателя.





Отмечается, что роль Меган Маркл в байопике исполнила американская актриса Сидни Мортон, а принца Гарри сыграл Джордан Дин.





Кроме них, в фильме также появятся принц Уильям, в роли которого выступил Джордан Уэлен, и его жена Кейт Миддлтон. Ее на экранах покажет Лаура Митчелл.





По сюжету, фильм построен на событиях, посвященных скандальному уходу Гарри и Меган из королевской семьи.





Отметим, принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских полномочий 31 марта прошлого года.



